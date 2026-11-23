Kes nüüd vastutab?
Uus tootja määratlus on eriti oluline ettevõtetele, kelle senised pakenditega seotud kohustused võivad nüüd kuuluda mõnele teisele tarneahela osapoolele. Näiteks võib selguda, et teatud pakendite eest peab edaspidi vastutama hoopis ettevõtte välismaine tarnija või mõni teine koostööpartner.
Seetõttu tasub ettevõtetel üle vaadata, milliste pakendite puhul ollakse ise tootja ja milliste puhul lasub vastutus teisel ettevõttel. Kui selgub, et kohustus kuulub koostööpartnerile, tuleb teda sellest teavitada ja veenduda, et ta on oma kohustustest teadlik ning korraldab nende täitmise.
Oluline on mõista, et vastutuse muutumine ei tähenda kohustuse kadumist. Pakendijäätmete kogumise ja käitlemise rahastamine peab olema tagatud ning selle eest peab vastutama õige ettevõtja.
Suure tõenäosusega on sinu ettevõte PPWRi mõistes tootja, kui:
- müüd Eestis esimest korda kasutusvalmis tühje veo-, serveerimis- või esmatootmise pakendeid;
- pakendad tooteid müügi- või rühmapakendisse ja teed pakendatud tooted Eestis esimest korda kättesaadavaks;
- lased Eestis esimest korda turule oma kaubamärgi all pakendatud tooteid;
- ostad teisest ELi riigist pakendatud kaupu ja müüd need Eestis edasi;
- impordid pakendatud tooteid väljastpoolt Euroopa Liitu ja müüd neid Eestis edasi;
- müüd Eestist pakendatud tooteid otse teiste ELi liikmesriikide lõppkasutajatele, sealhulgas e-kaubanduse kaudu;
- pakid äritegevuse käigus pakendatud kaupu lahti või ümber, olemata ise lõppkasutaja, ning nende pakendite eest ei vastuta juba mõni teine tootja.
Seega tootja määramisel tuleb arvestada pakendi liiki, kauba liikumist ja seda, kellele kaup müüakse.
Mida peab tootja teadma ja tegema?
Kui ettevõte on PPWRi mõistes tootja, kaasnevad sellega pakendite tootjavastutuse kohustused. Jätkuvalt tuleb pidada arvestust turule lastud pakendite üle, esitada pakendiaruandeid ning tagada pakendijäätmete kogumise ja nõuetekohase käitlemise rahastamine. Kohustused tuleb täita igas riigis, kus ettevõte on pakendite tootja. See tähendab, et Eesti ettevõttel võivad kohustused tekkida ka teistes ELi liikmesriikides.
Kohustuste täpne ulatus sõltub ettevõtte tegevusest, pakendite liigist ja kogustest, kuid oluline on teada, et väike pakendikogus iseenesest ei vabasta Eestis tootjavastutuse kohustustest. Kõiki kohustusi ei pea ettevõte ise korraldama. Tootjavastutuse kohustuste täitmiseks saab sõlmida lepingu tootjavastutusorganisatsiooniga.
Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) aitab ettevõtetel mõista oma kohustusi ning korraldab lepingu alusel pakendiaruandluse ja pakendijäätmete kogumise ning käitlemisega seotud kohustuste täitmise.
Kui sa ei ole kindel, milliste pakendite eest sinu ettevõte vastutab, võta TVOga ühendust
. Aitame kohustustes selgust saada ja nende täitmist korraldada.