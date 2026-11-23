Tagasi ST Pakendite ja pakendijäätmete määrus tõi kaasa olulise muudatuse tootja mõistes Tänavu augustis jõustusid olulised Euroopa Liidu pakendite ja pakendijäätmete määruse (PPWR) punktid. Muu hulgas tõi see kaasa tootja mõiste olemuse muutuse. Nüüdsest ei ole tootja vaid ettevõte, kes midagi toodab, vaid PPWRi mõistes võib tootja olla ka importija või turustaja.

Seni on Euroopa Liidu liikmesriikides pakenditega seotud tootjavastutuse reeglid olnud erinevad. Eelkõige oli vastutus ettevõttel, kes pakendid konkreetses riigis turule laseb. Alates selle aasta 12. augustist määratleb PPWR ühtsetel alustel, kes on pakendi tootja ehk ettevõte, kes vastutab pakendijäätmete kogumise ja käitlemise rahastamise eest. Igal pakendil on ühes liikmesriigis üks tootja ning kohustused tuleb täita riigis, kus pakendist eeldatavasti saab jääde.

Üldjuhul on tootjaks ettevõte, kes teeb pakendi või pakendatud toote selles riigis esimest korda kättesaadavaks. Sõltuvalt pakendiliigist ja kauba liikumisest võib selleks olla pakendi või pakendatud toote valmistaja, importija või turustaja. Oluline muudatus puudutab ka piiriülest müüki. Kui välisriigi ettevõte müüb pakendatud kauba otse teise riigi lõppkasutajale, on tootjavastutuse kandjaks üldjuhul välisriigi müüja. See kehtib ka e-kaubanduse ja kaugmüügi puhul.

Lõppkasutaja võib olla nii eraisik kui ka ettevõte, kes kasutab ostetud toodet oma tarbeks või tootmistegevuses ega müü seda saadud kujul edasi.

Artikkel jätkub pärast reklaami