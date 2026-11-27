Viljandis toimunud ettevõtete tunnustamisüritusel avalikustati Raplamaa, Järvamaa ja Viljandimaa edukate ettevõtete TOPi nominendid. Iga maakonna võitjad kuulutatakse välja 19. novembril Tallinnas edukate ettevõtete galal.
Rakveres toimunud ettevõtete tunnustamisüritusel avalikustati Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa ja Harjumaa edukate ettevõtete TOPi nominendid. Iga maakonna võitjad kuulutatakse välja 19. novembril Tallinnas edukate ettevõtete galal.
Kas siseraadio on lihtsalt taustamuusika või võib sellest saada kaupmehe tõhus müügitööriist? Saates „Kaupmehe eduvalem“ räägivad Digipostri tegevjuht Priit Pedanik ja Bauhofi turundusjuht Kristina Käit-Kattel, kuidas jõuda reklaamisõnumiga kliendini just sel hetkel, kui ta on poes ja valmis ostuotsust tegema.