Mihkelson: Eestil peaks olema väliskaubandusminister

Äripäev 16. jaanuar 2018, 09:08

Marko Mihkelson https://www.aripaev.ee/storyimage/EA/20180116/NEWS/180119809/AR/0/AR-180119809.jpg

Riigikogu väliskomisjoni esimees Marko Mihkeslon tõdes, et killustunud väliskaubanduspoliitika on kestnud juba pikka aega ja on viimane aeg midgi ette võtta.