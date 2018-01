Vesterbacka: tunnelirahast 70% tuleb Hiinast

Eesti ja Soome vahele tunnelit kavandav Peter Vesterbacka ütles täna Tallinnas esinedes, et 70 protsenti rahast tuleb Hiina investoritelt ning ülejäänu Skandinaavia ja Baltimaade pensionifondidest.

Vesterbacka kinnitusel vajab suurejooneline projekt küll Eesti ja Soome valitsuse tuge, ent tunneli rajamist rahastataks täielikult erakapitalil. Tema sõnul läheb projekt maksma 15 miljardit eurot, millest 70% tuleb Aasia investoritelt ning 30% kohalikest vahenditest. "Nagu idufirmadegi puhul, ei ole hea ärimudeli juures rahastuse leidmine kunagi probleem," lisas Vesterbacka.

Tema nägemuses looks Tallinnas Ülemiste Citysse plaanitav Tallinna jaam võimaluse saada Tallinna lennujaamast Vantaa lennujaama 20 minutiga, mis on võrreldav või kiiremgi Londonis Heathrow lennujaama ühest otsast teise jõudmisega.

Ülemiste City arendaja Mainor Ülemiste juhatuse esimees Margus Nõlvak ütles, et ühendus kahe pealinna vahel tooks tohutu majandusliku kasu ja loomulikult mugavama ühenduse teiste riikidega. "Ülemiste City linnakusse on peagi tekkimas tõeline Eesti värav - Tallinna lennujaam, rajatav Rail Baltica terminal, uus bussiterminal," loetles Nõlvak ja lisas, et on igati loogiline, kui neile lisanduks ka planeeritava Tallinn-Helsingi tunneli peatus.

Riigikantselei digiinnovatsiooni nõunik Marten Kaevats märkis Ülemiste Citys toimunud üritusel, et Soome on Eestist planeerimise osas oluliselt eeskujulikum ning Eesti peab hakkama paremini linnaruumi planeerimisega tegelema. Tema sõnul on Ülemiste tõepoolest üks versioon siinpoolsest kohast tunneli lõpp-punktiks, aga kuna uuringud on veel tegemata, siis tulebki esmalt hinnata, mil moel oleks projekti teostamine kõige ratsionaalsem.

Soome suursaadik Kirsti Narinen kiitis Vesterbacka ambitsiooni ja rõõmustas, et Soome ja Eesti vahele kiire ühenduse loomine ei ole enam pelgalt valitsuste vaheline projekt, vaid sellele on tekkinud mitmeid huvitatud osapooli. "See idee avab palju uusi võimalusi ja looks kaksikpealinna, mis oleks ainulaadne kogu maailmas," lisas suursaadik.