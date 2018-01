Eesti alkomüüja lähebki lätlastele

Kuna nii Amber kui Remedia müüvad Eestis nii enda kui ka teiste alkoholi, näiteks hulgi brändit, bittereid, likööre, džinni, viina, viskit ja veini, oligi ostutehinguks vaja regulaatori heakskiitu. Konkurentsiametile esitatud teates tõdesid firmad, et äris on teatud horisontaalsed seosed ehk tegutsetakse samal turul. Nagu rohelisest tulest aga järeldada võib, otsustas amet, et mõju pole piisavalt suur, et konkurents kahjustuks ning alkoholi hulgituru valitsejaks Amber tehinguga ei saa.

Äriregistri järgi kuulub Remedia Holdingust enam kui 90% Briti eraisikule Stephen John Goldsmithile. Umbes 8% suurune pakk on Šveitsis registreeritud ettevõtte Rysaffe Fiduciaires SARL re the Paddington Trust omanduses. Paarikümne aasta jooksul on firma käinud läbi hulgast eri kätest, nullindade keskel oli ettevõtte väikeosanike ring võrreldav pea mõne börsifirma omaga.

Finantsseis pole kiita