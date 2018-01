Saksamaa koalitsioonilepe kiirelt ei sünni

Reutersi allika kinnitusel võttis Saksa sotsiaaldemokraatide liider Martin Schulz täna maha lootuse, et koalitsioonileping konservatiividega sõlmitakse ruttu.

Kristlike demokraatide juhi Merkeli kõnelused kahe väiksema parteiga kukkusid eelmise aasta lõpus läbi ning nii ongi tal vaja, et sotsidega peetavad läbirääkimised õnnestuksid, et Merkel saaks kantsleriametisse jääda.

Sotsiaaldemokraatlikust parteist pärit allika sõnul väljendas erakonna liider Martin Schulz aga esmaspäevasel juhatuse koosolekul skepsist koalitsioonikõneluste esimese vooru suhtes ning tõi esile kõige olulisemad vastuolud, edastas Reuters.

Näiteks on erimeelsuste seas perekonna kaasakutsumise õigus nendele pagulastele, kellel lubatakse Saksamaale jääda, tervisekindlustus ning tööhõivepoliitika. Schulz ütles allika kinnitusel, et pole sugugi selge, missuguseid kompromisse või kokkuleppeid õnnestub nendes valdkondades saavutada.

Perede taasühinemise küsimus on eriti tundlik teema pärast eelmise suure koalitsiooni 2015. aastal tehtud otsust, mille järgi võttis Saksamaa vastu enam kui miljon sisserändajat ja pagulast, kellest suur hulk põgenes Lähis-Ida konfliktide eest.

Sotsiaaldemorkaatlik SPD pooldab pagulaste koduriikidesse maha jäänud perekonnaliikmete Saksamaale kaasa toomise küsimuses leebemat poliitikad. Konservatiivid tahavad aga hoida immigratsiooniküsimustes karmimat joont, et pagulasvastasel parteil Alternatiiv Saksamaale (AfD) ei õnnestuks neilt veelgi hääli ära napsata. Viimastel valimistel pääses AfD esimest korda ajaloos parlamenti.

SPD asejuht Malu Dreyer oli kokkuleppe võimalikkuse suhtes optimistlikum ning ütles, et osapooled on perekondade taasühinemise küsimuses kokkuleppe sõlmimise viimases faasis. Ta ütles Deutschlandfunkile, et läbirääkijate seas on tahe jõuda kokkuleppeni juba täna.

SPD ja konservatiivide esindajad ütlesid Reutersile, et pühapäevastel kõnalustel oli tunda tugevat vastuseisu ettepanekule kehtestada kütusele, gaasile ja kütteõlile uus maks. Selle plaani mõte oli kasutada lisaraha elektrihinna langetamiseks ning keskkonnasõbralikumate kütuste kasutamise edendamiseks, ent Merkeli konservatiivide Baierimaa sõsarpartei CSU tundis eriti tugevalt muret, et kõrgemad kütteõli hinnad võiksid anda neile tänavustel Baierimaa valimistel löögi.

Samas ütlesid allikad, et muudes punktides olid energia- ja keskkonnaküsimusi lahanud töögrupis arutelud olnud konstruktiivsed. Töögrupp toetas ettepanekud lisada koalitsioonilepingu mustandile lõik energiatõhususe kohta, mis teeks ka kindlaks, et ümberehitusi saaks maksudest maha arvata.