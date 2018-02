Kaubanduskoda: sisserände piirarvu lahendus pole leevendus

Kuigi valitsus on hakanud sisserände piirarvu probleemi lahendama, ei lahenda pakutud variandid kvoodiprobleemi selles ulatuses, mida töörühm pika tööga lootis, kritiseerib kaubandus-tööstuskoda.

Valitsus ei toetanud enda loodud töörühma ettepanekuid

Kaubanduskojale jääb arusaamatuks, miks toetas valitsus siseministri loodud sisserände regulatsiooni töörühma viiest ettepanekust vaid kahte.

Toetuseta jäid kaks kõige olulisema mõjuga töörühma ettepanekut: vabastada piirarvu alt kuni kaheaastase elamisloaga välismaalased ning välismaalased, kelle töötasu on vähemalt 1,5kordne Eesti keskmine palk. Kusjuures neid ettepanekuid ei esitanud ettevõtjad, vaid laiapõhjaline töörühm, kuhu kuulusid lisaks ettevõtlusorganisatsioonidele ka ministeeriumite, riigiasutuste, teadlaste ja ametiühingute esindajad.

Negatiivne mõju nii riigi rahakotile kui mainele

Sisserände piirarv on 2018. aastal 0,1% Eesti alalisest elanikkonnast ehk 1315 inimest. Siin ei arvestata välismaalaste tagasipöördumist või väljarännet ega seda, kas kuskil sektoris on tööpuudus suurem või millise kvalifikatsiooniga on inimesed. Tänase prognoosi järgi on üsna selge, et see täitub juba enne suve. Seda ei leevenda ka valitsuse heaks kiidetud meetmed. Kuigi kolmandatest riikidest töötajate värbamise kõrval tuleb kahtlemata tegeleda ka muude meetmetega, siis kvoodi seatud piirang avaldab negatiivset mõju hoopis laiemalt.

Negatiivset mõju avaldab see lisaks ettevõtjate tööjõu leidmisele ka riigi maksutulule - süvenevad skeemid, mille abil töötajaid tuuakse riiki läbi vahendusfirmade, kus võib olla probleeme nii palgatingimuste kui töötingimuste järgmise tagamise ja kontrollimisega. Vähem oluline pole ka Eesti riigi maine. Taoline piirang annab väljapoole Eestit signaali, et siia pole oodatud välismaalased, kes panustavad Eesti majanduse arengusse.

Usaldusväärne tööandja võiks saada leevendust