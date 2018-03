Eesti põlevkivifond – poliitilise kokkuleppe küsimus

Rõhub eetikale

Lobjakas rõhus maavarade kasutamise juures jätkusuutlikkusele ja ütles, et Norra eeskujul peaks olema Eesti arengule olulised just eetilised otsused. „Fondi eesmärk võiks olla üritada laiemas mõttes rahaga mõjutada asju, mis teeb meist konstruktiivsed kaasamängijad,“ arutles Lobjakas. Ta tõi välja ka heanaaberlikud žestid Soomele, Lätile ja võib-olla isegi teatud tingimustel ka Venemaale, kui suhted riikide vahel paranevad.

Poliitikud peaksid kokku leppima, et fondi raha ei saa kasutada jooksvateks kuludeks. Fondi investeerimise suuruse kohta arvas Lobjakas, et tehtav summa oleks 100 000-200 000 eurot aastas. „Mulle meeldiks mõte, et see summa oleks 15 aastaga 1 miljard eurot. Ma ei usu, et see käiks Eesti riigile üle jõu,“ arvas ta.

Valimiskampaania teema

Lobjakas leiab, et fondi loomine võiks olla valimiskampaania teema. „Kui idee on lennuvõimeline, on erakonnad sunnitud võtma realistlikud ja pragmaatilised positsioonid, mitte lihtsalt deklaratiivsed,“ arvas ta. „Kui avalikkuse huvi ja tähelepanu on suur, on rohkem läbipaistvust ja seda raskem on fondi kasutada raiskavatel või omakasupüüdlikel eesmärkidel."