MeToo raputab Nobeli kirjanduspreemiat

Rootsi Akadeemia otsustas jätta tänavuse Nobeli kirjandusauhinna välja andmata, otsust toetas ka Nobeli komitee, vahendas Reuters Nobeli preemia kodulehel avaldatud teadet.

Akadeemia otsus ei puuduta teisi tänavu välja antavaid Nobeli auhindu. Akadeemia täpsustab, et 2019. aastal omistatakse kirjanduspreemia kahele laureaadile. „Nobeli fond vastutab kokkuvõttes Alfred Nobeli testamendi täitmise eest,“ märgib akadeemia.

Selle aasta kirjandusauhinna väljaandmisest loobumine on seotud Rootsi Akadeemiat tabanud skandaalidega. BBC kirjutab, et skandaali keskmesse sattus Rootsis elav prantsuse fotograaf Jean-Claude Arnault, keda süüdistati seksuaalses ahistamises ja väärkäitumises. Ajaleht Dagens Nyheter kirjutas eelmisel aastal, et Arnault’ vastu on esitanud süüdistuse umbes 20 naist. Lisaks sellele olevat Arnault kümmekond aastat tagasi ühel akadeemia üritusel ebasündsalt katsunud kroonprintsess Victoriat. Pärast neid lehelugusid keelas Rootsi Akadeemia Arnault’l detsembris Nobeli banketil osalemise.

Dagens Nyheteri väitel olevat Arnault ka lobisenud kõrvalistele isikutele väljakuulutamata kirjanduspreemia laureaatide nimesid ja rääkinud, kellest saab Rootsi Akadeemia uus liige. Arnault ise eitab kõiki tema vastu esitatud süüdistusi.

Arnault on tuntud fotograaf, teatrilavastaja ja Rootsi Akadeemia liikme ning luuletaja Katarina Frostensoni abikaasa. Viimane valiti akadeemia liikmeks 1992. aastal, kuid hääletati sealt hiljuti välja - lisaks abikaasaga seotud skandaalidele hakati meedias kirjutama ka akadeemia huvide konfliktist seoses Arnault’ ja Frostensoni juhitava kultuurikeskusega Forum.

Viimastel nädalatel on Rootsi Akadeemiast skandaalide tõttu lahkunud kuus liiget – tegemist on erakordse protestiaktsiooniga, sest liikmed määrab ametisse Rootsi kuningas ning see amet on eluks ajaks, märgib CNN. Aprilli keskel lahkus Nobeli kirjandusauhinna komiteest selle juht Sara Danius, kes küll ei põhjendanud avalikkusele oma otsust, kuid tunnistas, et skandaalid on avaldanud Nobeli preemiale märkimisväärset mõju ning et tegemist on “suure probleemiga”.

Väljaandmise algusest, aastast 1901, on Nobeli kirjandusauhinna jagamine lükkunud või ära jäänud vaid seitsmel korral: kuus korda ei antud auhinda sõja-aastail ning 1935. aastal otsustati, et ükski kandidaat polnud preemiat väärt, meenutas BBC.

Viimased Nobeli kirjanduspreemia laureaadid on Kazuo Ishiguro, Doris Lessing ja Bob Dylan. Eelmisel aastal oli Nobeli preemia auhinnaraha 9 miljonit Rootsi krooni ehk 849 000 eurot.