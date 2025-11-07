Luude sai loa jäätmefirma suurosalus maha müüa

Sillamäele plaanitavat ning EISilt kokku 39 miljoni euro suuruse toetusotsuse saanud tekstiilijäätmete käitluskompleksi rajamist suurima osanikuna vedanud Toomas Allika juhitav firma on jäänud projekti juurde pisiosanikuks.
Triniti advokaadibüroo vandeadvokaat Maarja Pild-Freiberg analüüsis värsket Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutatud seadusetäiendust, mis reguleerib numbrituvastuskaamerate kasutamist. Ehkki seaduslik alus tugevnes, näeb Pild-Freiberg selles mitmeid probleeme, mis ohustavad läbipaistvust ja laiendavad subjektiivse jälgimise riske Eesti ühiskonnas.