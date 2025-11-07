Tagasi 07.11.25, 11:12 Swedbanki ökonomist: toidu hinnad langevad, aga tarbija seda ei märka Toidu hinnad alanesid nii septembris kui ka oktoobris ning positiivsena saab nentida, et hinnalangus on laiapõhjaline, ütles Swedbanki vanemökonomist Liis Elmik.

Kala ja kalatoodete hinnad langesid samuti oktoobris.

Foto: Liis Treimann

“Toidu hinnad on sellel aastal tõusnud üsna palju, aga positiivne on see, et viimasel kahel kuul on hinnad vähenenud üle 2%,” sõnas Elmik Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “Keskmine tarbija seda ilmselt nii palju ei psühholoogiliselt tunneta. Me tavaliselt näeme hinnatõuse rohkem kui hindade langust.”

Toidu hindade langus puudutab aga väga paljusid kaubagruppe, muu hulgas leivatooted, piimatooted, mitte vaid üksikuid tooteartikleid, selgitas ökonomist.

Elmik rääkis intervjuus lähemalt, kas inflatsioon näitab juba selgeid alanemise märke ning millised kaubagrupid või teenused sel korral kõige enam inflatsioonistatistikat on mõjutanud.

Küsis Linda Eensaar.