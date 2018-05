Läti parima palgaga töökohtade top 10

Ainult tellijale

Millise töö eest makstakse Lätis suurimat palka? Ajakiri Kapital avaldas CV Online Latvija 2017. aasta palga- ja lisatasude andmete põhjal tehtud ülevaate.

Kokkuvõte on lühidalt selline: enim teenivad ettevõtete tippjuhid, kuid tuleb teha vahet üle 250 töötajaga suurfirma ja väikefirma juhil – nende palgaerinevus võib olla kuni 100%. Näiteks saab suurettevõtte peadirektor kuus kätte kuni 7000 eurot, kuid samal positsioonil väikeettevõtte juht teenib netona umbes 3200 eurot.

Palgatulu poolest järgmine valdkond on IT, kus keskmiselt teenitakse kätte üle 1000 euro ning mõnel ametikohal on keskmine netopalk üle 2000 euro.

Kapital lisab veel ühe märkimisväärse tendentsi: eelmisel aastal vähenes või jäi aasta varasemaga võrreldes samaks paljude suurfirmade tippjuhtide palk, samas tõusis nende keskmistes ja väikeettevõtetes töötavate kolleegide teenistus keskmiselt 100-300 euro võrra.