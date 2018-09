Narvakate väljaränne on ajalugu

Ainult tellijale

Statistika kajastab elu mõningase ajalise viivitusega ja Narva negatiivne rändesaldo on praeguseks tegelikult juba ajalugu, kirjutab Narva Eesti Gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Tanel Mazur.

Statistikaamet avaldas sel nädalal oma blogis lühikese, veidi analüütilise ülevaate demograafilistest protsessidest, peamiselt rändest Narvas selle sajandi jooksul. Autorid jätsid ka ise õhku küsimuse, millest selline muutumatult negatiivne rändesaldo on põhjustatud.

Esmalt arvan, et praegune rändesaldo pidev miinuses tiksumine on enamuses pigem juba toimunu kajastumine statistikas. Need, kes kunagi lahkunud kas Iirimaale või Tallinnasse paremat elu otsima, on nüüd kas legaliseerimas oma sissetulekuid (riigist välja rännanud võtavad end asukohamaal maksuresidentidena arvele ja see info jõuab lõpuks ka Eestini) või siis soovivad kasutada oma tegeliku elukoha omavalitsuse teenuseid (näiteks Tallinna tasuta ühistransport või lasteaiakoht). Ränne kui selline on toimunud juba aastaid tagasi ja vaid tänu oma elukoha fikseerimisele Eesti riigi jaoks on nende inimeste mujalasumine nüüd lõpuks ka statistikasse jõudnud.

Minnakse ajutiselt ja jäädakse