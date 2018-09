FoodDocs võtab sihikule Saksamaa turu

Äripäev 09. september 2018, 09:00

Teaduspark Tehnopol aitab Prototroni ja Ajujahi konkursi võitjal FoodDocsil saavutada edu Euroopa ühel suuremal jaekaubanduse turul Saksamaal, kus tegutseb 25% ettevõtte potentsiaalsetest klientidest.

FoodDocs arendab ja pakub digitaalset toiduohutuse platvormi, aidates toiduga tegelevatel ettevõtetel tagada, et toiduohutuse dokumendid vastaksid seadusele ja kõik vajalikud nõuded oleksid alati täidetud.

„Eesti turg on nii väike, et vaid siin tegutsedes on start-upil võimatu suureks kasvada ning seetõttu otsime oma võrgustike kaudu pidevalt võimalusi, et aidata neid ka erinevatele välisturgudele. Praegu oleme loonud tihedad koostöösuhted Berliini, Pariisi ja Barcelonaga, et aidata Eesti startuppidel nendel turgudel kanda kinnitada ja edu saavutada,“ ütles Tehnopol Startup Inkubaatori kogukonnajuht Triin Ilves.

Ilvese sõnul on Tehnopol abiks nii välisturule sisenemiseks vajalike ettevalmistuste tegemisel kui ka oma partnerite kaudu sihtturul reaalsete toimivate kontaktide loomisel, et n-ö „jalg ukse vahele saada.“