Trumpi ähvardused Nord Stream 2 teemal karmistuvad

USA suursaadik Saksamaal Richard Grenell hoiatas Saksamaa firmasid, et need satuvad Ühendriikide sanktsioonide alla, kui jäävad seotuks Venemaalt alguse saava gaasijuhtme projektiga Nord Stream 2.

9,5miljardilise Nord Stream 2 gaasitoru rahastamsileppe sõlmimisel poseerivad Gazpromi juht Aleksei Miller, endine Saksamaa kantsler Gerhard Schroeder ja Prantsusmaa energiafirma Engie tegevjuht Isabelle Kocher, Foto: Christian Hartmann, Reuters/Scanpix

USA president Donald Trump on nimetanud Saksamaad Moskva pantvangiks selle sõltuvuse pärast Venemaa energiast ja on kutsunud riiki üles gaasitoru projektist loobuma. Gaasitoru on kritiseeritud ka sellest vaatepunktist, et see nõrgestab Ukrainat, kuna gaasi transiidilt saadavad tasud vähenevad.

USA saatkonna teatel saatis riigi suursaadik Richard Grenell pühapäeval kirja mitmele Saksamaa firmale. „Kiri tuletab meelde, et kõigil ettevõtetel, kes on seotud Venemaa energia ekspordiga, on oht sattuda USA sanktsioonide alla,“ edastas saatkonna esindaja.

Saksamaal peetakse suursaadiku sellist otsest pöördumist ettevõtete poole ennekuulmatuks. „See, kuidas USA saadik pöördub Saksamaa firmade poole otseste ähvardustega, on uus ja vastuvõetamatu ühepoolne Atlandi-üleste suhete pingestamine,“ ütles Merkeli partei välispoliitika eest vastutav Jürgen Hardt.

Venemaa gaasihiiglane Gazprom viib gaasitoru projekti ellu koos lääne partneritega, kelle seas on Uniper, Wintershall, Engie, OMV ja Shell.

Energiagigandi Uniperi kaudu jõuab USA ähvardus välja Soome riigini. Nimelt on Uniperi suurim omanik Fortum 47protsendise osalusega ja Fortumi suurim omanik omakorda Soome riik 51protsendise osalusega.

Nord Stream 2 peaks plaani järele valmis saama selle aasta lõpuks. Selle pikkus on kokku ligikaudu 1200 kilomeetrit, praeguseks on merre paigaldatud 370 kilomeetrit gaasitoru.