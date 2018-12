USA kutsub üles Euroopat loobuma Nord Stream 2 gaasijuhtmest

USA esindajatekoda kutsus üles Nord Stream 2 gaasijuhtmele sanktsioonide kehtestamiseks Foto: EPA

Teisipäeval võttis USA esindajatekoda vastu resolutsiooni, milles kutsub Euroopa riike üles loobuma Vene gaasijuhtmest Nord Stream 2, sest see on Euroopa energiajulgeoleku ja USA huvidega vastuolus.

Resolutsiooniga avaldatakse toetust soovile kehtestada Nord Stream 2 projektile sanktsioonid, lähtudes seadusest, millega keelati ettevõtetel investeerida või osaleda Venemaa gaasijuhtme projektides.

"USA peab Kertši väina sulgemist rahvusvaheliste seaduste rikkumiseks Venemaa poolt. Nende tegevus on ainult tugevdanud rahvusvahelist konsensust, et ka Nord Stream 2 puhul on tegemist Euroopa julgeolekule ja energiajulgeolekule kahjuliku liikumisega," ütles USA välisministeeriumi energiaressursside osakonna juht Francis Fannon esmaspäeval antud briifingus.

Nord Stream 2 ja Türgi gaasijuhtme laienduse eesmärk on tema sõnul suurendada Euroopa sõltuvust, mitte parandada energiajulgeolekut. "Vene energiafirmad on Vene riigi käepikenduseks ning viivad ellu poliitilisi eesmärke," ütles Fannon.

Esindajatekojas vastu võetud resolutsioon rõhutab veel, et Nord Stream 2 eesmärk on juhtida gaasitransiit Ukrainast mööda, kuigi Ukrainas on täiesti piisav gaasitransiidi võimekus olemas. Samuti kutsutakse seal USA presidenti üles toetama Euroopa püüdeid varieerida energiaimporti ning vähendada sõltuvust Venemaa energiaallikatest.