Piimakarjakasvatajate kasumit sööb hinnatõus

Põllumajandussektoris sööb hindade tõus ja palgakulud ettevõtete kasumlikkust.

Olukorrale lisab pinget see, et piimakarjakasvatajad sõltuvad tugevasti piima kokkuostjatest ja makstavast piima hinnast. Põllumehed toonitavad, et saades piima eest õiglast hinda, tuleks nende sektorisse rohkem stabiilsust ja investeeringute tasuvusaeg ei lükku ebamõistlikult pikaks.