Toorid nõuavad Theresa pead

Suurbritannia ministrid kavatsevad Theresa May peaministri kohalt järgmine nädal maha võtta Foto: Reuters/Scanpix

Kaotused parlamendis ja Euroopa Liidus on võtnud briti konservatiivide parteis usalduse peaminister Theresa May vastu. Sunday Timesi andmetel lubavad Suurbritannia valitsuse liikmed May loetud päevade jooksul maha võtta.

“Lõpp on lähedal, 10 päevaga on ta läinud,” ütles üks nimetuks jäänud minister Sunday Timesile. “Tema otsused on ettearvamatud. Ei saa olla edasi valitsuskabinetis, mis lihtsalt peidab oma pead liiva alla,” ütles teine, samuti nimetuks jäänud minister. Ühtekokku kinnitas kavatsust May maha võtta 11 ministrit, vahendas Reuters Sunday Timesi artiklit.