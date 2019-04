Tallinna lennujaam kasvatas kasumit

Parkimismaja oli Tallinna Lennujaama eelmise aasta suurem investeering. Foto: Liis Treimann

Tallinna lennujaama müügitulu eelmisel aastal kasvas 9%, ulatudes 43,8 miljoni euroni ja puhaskasum suurenes eelmise aastaga võrreldes peaaegu 16%, ulatudes 7,5 miljoni euroni.

Kasum enne intresse, makse ja kulumit kasvas 8%, jõudes 15,1 miljoni euroni võrreldes eelneva aastaga.

Aprillis Tallinna lennujaama juhi kohalt lahkuv Piret Mürk-Dubout ütles pressiteate vahendusel, et lennuühendused riigi majanduse arengu võti. "Otselendudel on suur mõju välisinvesteeringutele, riikide kaubandussidemetele ja teenuste ekspordile, turismile ning tootlikkusele,” rääkis Mürk-Dubout.

2018. aasta suvel kasvas Tallinna lennujaama otsesihtkohtade arv rekordilise 41ni, millele lisandus üle 90 tšarterlennu sihtkoha. Aastaringseid liinilende alustati Maltale, Küprosele ja Edinburghi - kokku oli aastaringseid sihtkohti 27. Sel aastal on fookuses ka ühendused Lähis-Idaga.

Tallinna lennujaamas tegutseb 16 lennukompaniid. Neist kõige uuem regulaarlendude pakkuja on Wizzair, kes hakkas 2018. aastal lendama Tallinnast Kiievisse ja Londonisse. Kui 2018. aasta tõi Tallinna lennujaamale juurde uusi sihtkohti, siis 2019. aastal on kavas keskenduda olemasolevate liinide sageduse suurendamisele, et teha liinid sobivamaks just ärireisijate vajadustele.

Kahe viimase aasta jooksul on reisijate arv suurenenud kokku üle 30% (2017. a 19% ja 2018. a 13,6%). 2018. aasta tõi taas rekordarvu reisijaid – aasta viimasel päeval ületas lennujaama reisijate arv 3 miljoni piiri, mis teeb keskmiselt 8200 reisijat ja 60 lendu päevas. 2019. aastaks prognoosib Tallinna lennujaam reisijate arvu kasvuks ligikaudu 7%.

Reisijate koguarv kasvas ka regionaalsetes lennujaamades ning veelgi suuremat nõudluse kasvu on lähitulevikus oodata nii Kuressaare kui ka Tartu lennujaamas. Regionaalsetes lennujaamades teenindati 2018. aastal kokku 61 507 reisijat, 2017. aastal 60 878 reisijat.

Kontserni investeeringute maht 2018. aastal oli 22,7 miljonit eurot, suurimateks investeeringuteks olid Tallinna lennujaama parkimismaja ehitus ja Tallinna lennujaama lennuliiklusala laiendamine ida ja lõuna suunal. 2019. aastal planeerib kontsern investeerida 33,7 mln eurot. Põhiline projekt on Tallinna lennujaama lennuliiklusala arendusprojekti teine etapp, mille eeldatav maksumus on 35 mln eurot ning 2018. aastal alustatud Tallinna lennujaama reisiterminali ja perroonialade arendamine.