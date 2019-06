Nädala lood: raskustes restoraniärimees ja päästeplaanidega uued juhid

Sel nädalal paistsid olulisematest teemadest silma raskustes restoraniärimehe otsus müüa restoran soomlastele, Baltika ja Nordica plaan uute juhtidega ettevõtteid päästa ja Tallinna keskturu omanikuvahetus.

Restoran Vintage 17 omanik Rein Kärk plaanib Tallinnas Vene tänaval asuva restorani maha müüa. Foto: Andras Kralla

Tuntud restoraniärimees Rein Kärk müüb Tallinna vanalinnas asuva raskustes restorani Vintage 17 soomlastele.

Vintage 17 jäi 2017. aastal üle 19 000 euroga kahjumisse, käesoleva aasta aruanne ei ole veel esitatud. "Raske oli, lõbusat ei olnud siin midagi," iseloomustas Kärk restorani eelmise aasta käekäiku.

Samuti on langenud otsus, et ettevõte tuleb maha müüa. Uut äri hakkavad Kärgi sõnul vedama kolm soomlast, kelle nime Kärk ei avaldanud. Uues projektis osaleb eestlastest Andres Purga, kes on ettevõttes neljas juhatuse liige.

Pikemalt saab lugeda artiklist "Restoraniärimees müüb raskustes toidukoha soomlastele".

Börsifirma pikaaegne juht taandub

Baltika teatas 30 aastat ettevõtet juhtinud Meelis Milderi tagasiastumisest. Kolmapäeval lõppesid Meelis Milderi juhatuse liikme volitused, samas jätkab ta üheaastase lepingu alusel ettevõtte nõukogu nõunikuna.

Ümberkorralduste tulemusena jätkab Baltika juhatus kaheliikmelisena koosseisus Mae Hansen, kes vastutab tegevjuhi positsioonis müügi, turunduse ja jaeäri puudutavate protsesside eest, ning Maigi Pärnik-Pernik, kes vastutab tootearenduse ja tugifunktsioonide eest.

Baltika uus juht Mae Hansen ütleb otse välja, et kui ettevõte selle pöördega ei õnnestu, siis pole sel tulevikku.

"Ma ei usu elus mitte ühegi ettevõtte pööramisse, mis keskendub ainult kulude kokkuhoiule. See ei toimi ning siin tuleb teha investeeringuid, ja selleks on vaja raha," rääkis Hansen Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuud Mae Hanseniga saab kuulata pikemalt siit (alates 58.45):

Baltika kohta saab pikemalt lugeda artiklitest "Meelis Milder lahkus Baltika juhi kohalt", "Uus juht: kui Baltika nüüd ebaõnnestub, siis ongi kõik", "Moekuningas Milderist saab kroonik ja moehariduse edendaja" ja "Tallinna börsi suurim kaotaja pakub uusi aktsiaid turuhinnast ligi viis korda odavamalt".

Kahjumis riigifirma saab kärsitu juhi

Kui kolmapäeval ütles Gunnar Kobin, et Nordica lepingul veel allkirja pole, siis neljapäeval tuli teade, et just tema asub 1. septembrist Nordica juhatuse esimehe kohale.

Nordica nõukogu esimehe Toomas Tiiveli sõnul on tal hea meel, et ettevõtet hakkab juhtima tunnustatud tippjuht, kellel on eelnev ulatuslik kogemus kontserni juhtimises, ettevõtete restruktureerimisel, uute investorite ja kapitali kaasamisel, samuti tugev taust nii arendus- kui turundustegevuses ja erinevate kontseptsioonide väljatöötamisel. "Kobinil on selge arusaamine väljakutsetest ja võimalustest, mis Eesti lennundusel täna ees seisavad ning usk ettevõtte edukasse tulevikku," rääkis Tiivel.

Kobin ütles, et peab end täiesti tavaliseks, võib-olla vaid üle keskmise nõudlikuks ja kärsituks juhiks. "See kärsitus aitas mul välja mõelda ja käima tõmmata Ülemiste City linnaku, kus täna naljalt vaba tuba ei leia ning aidata uuesti jalgadele Ekspress Grupi, kui ta 10 aastat tagasi oli kummuli kukkumas," rääkis ta. "Ma loodan, et see kärsitus on minus täna veel alles selleks, et Nordica pähkel lahti hammustada," lisas ta.

Kuidas selgitas Tiivel värskelt valitud uut juhti, saab kuulata pikemalt siit (alates 42.28):

Nordica uue juhi kohta saab lugeda pikemalt artiklitest "Nordica juhiks saab ikkagi Gunnar Kobin", "Nordica uus juht Kobin: olen üle keskmise kärsitu juht" ja "Gunnar Kobin – juht, kes põletab tundlikuma loomu kiirelt läbi".

Keskturg leidis uue omaniku ja saab uue ilme

Selle nädala üks silmapaistvamaid tehinguid tuli Tallinnast, kui Balti jaama turu omanik Astri Grupp laiendab pealinnas tegevust ning ostis Turukaubanduse Aktsiaseltsile kuuluva Keskturu kinnistu.

Kuigi Keskturu ostu-uudis on veel väga värske ja uued omanikud pole tulnud välja kindlate plaanidega, ütles Astri Grupi üks omanik Hannes Kirs, et kindlasti hakkab Tallinna kesklinna ja Ülemiste vahel asetsev turg välja nägema mõnevõrra erinev kui Balti Jaama Turg. "Teisalt põhilised ideed ja kandvad mõtted saavad olema samad," ütles Kirs.

Keskturu tehingu kohta saab pikemalt lugeda artiklitest "Astri Grupp ostis Tallinna Keskturu" ja "Keskturu ostnud ettevõtja: paremat kohta on raske leida".

Tallinna Kaubamaja lammutatakse

Mulluse aasta kümnendi suurima käibega lõpetanud börsifirma Tallinna Kaubamaja Grupp on võtnud sihiks uue kaubamaja ehituse, mille algus ning rahastamisviis veel selge pole. Küll aga on võetud eesmärgiks, et dividend jääks puutumata.

Uue kaubamaja saab ehitada vaid kord saja aasta jooksul ning pühad ei ole mitte ajagraafikud, vaid lõpptulemus, ütles Tallinna Kaubamaja Grupi juht Raul Puusepp.

"Tegelikult ikkagi lammutatakse vana ja ehitatakse täiesti uus hoone. Ja seda tehakse etapiviisiliselt. Kõigepealt läheb lammutuse alla nii-öelda B-korpus ja MSI kontorimaja, mis on ehitatud aastal 1974, ja sellele mahule ehitatakse uus maja püsti. Alles siis minnakse 1960. aastal ehitatud A maja kallale. Ja samal ajal B majas juba kauplemine käib," selgitas Puusepp.

Intervjuud Raul Puusepaga saab lugeda artiklist "Puusepp: vana kaubamaja lammutatakse".

HKScani Eesti endised juhid pääsesid karmidest süüdistustest

Põhja ringkonnaprokuratuur lõpetas HKScani eksjuhtide Teet Soormi ja Mati Tuvi suhtes kriminaalmenetluse.

Prokuratuurist öeldi, et HKScani ja Rakvere Farmide kuriteoteadete peale alustatud kriminaalasi lõpetati, kuna kontrollimisel ilmnes, et kuriteoteates esitatud informatsioon ei leidnud kinnitust.

Teet Soorm oli HKScani kohtuvaidluse üks osapooli. Foto: Andras Kralla

Kuriteoteates esitatud info järgi oli alust kahtlustada Teet Soormi ning Mati Tuvi enam kui miljoni euro omastamises. Kriminaalmenetluse käigus leidis aga kinnitust, et tegemist oli HKScani juhtide ning Teet Soormi ja Mati Tuvi vahel sõlmitud boonuslepingutega, millest teadis ettevõttes väga väike ring inimesi kontserni tolleaegsest tippjuhtkonnast.

Siiski leidis kinnitust, et Soorm on võltsinud reisidokumente ehk näidanud isiklikke reise tööreiside pähe.

Loe pikemalt artiklist "Soorm ja Tuvi pääsesid karmidest süüdistustest".

Äripanga peale tõusis uus vari

Kaht Tallinna Äripanga ekspolitseinikust osakonnajuhti kahtlustatakse rahapesus. See peaks justkui maha võtma arvamuse, et uurimisasutused jätavad panga ja selle omanikud rahule, kui kollektiivis on piisavalt palju jõustruktuuride endiseid töötajaid.

Teisalt on ühes kohtuasjas kerkinud küsimus, kas Äripanga suurim aktsionär ja tema lähisugulased on seotud kullaäri käibemaksu petuskeemiga. Huvitaval kombel on prokuratuur otsustanud kriminaalasja mitte algatada.

Läti miljonäri ja tema firma kullaäri käibemaksupettuse kriminaalasjas on ootamatul moel esile kerkinud Tallinna Äripanga juhatuse liikme Andrei Žukovi nimi.

Pikemalt saab lugeda artiklist "Kullaäri petuskeemis paistavad Tallinna Äripanga jäljed".