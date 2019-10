Macroni liitlane põrus ega saa Simsoni kolleegiks

Sylvie Goulard (vasakul) koos Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga. Foto: Fabrizio Bensch, Reuters/Scanpix

Prantsuse volinikukandidaat Sylvie Goulard ei saanud tänasel salajasel hääletusel europarlamendi heakskiitu, kirjutab Politico. Liberaalist Goulardist oleks pidanud saama alates novembrist Euroopa Komisjoni siseturuvolinik.

See on valus löök nii tulevasele komisjoni presidendile Ursula von der Leyenile, kes on juba pidanud loobuma kahest komisjonikandidaadist, kui ka Prantsuse presidendile Emmanuel Macronile, kelle lähedane liitlane varasem keskpankur Goulard on. Goulardist räägiti vahepeal ka kui ühest Euroopa Keskpanga presidendikandidaadist, enne kui Christine Lagarde selle positsiooni endale sai.