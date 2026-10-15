Berkshire’i ost pani tehnoloogiaettevõtte aktsia päevaga üle 40% kerkima

Berkshire Hathaway ostis teises kvartalis ligikaudu 17 miljardi dollari eest Alphabeti aktsiaid, kuid Google’i emafirma kõrge väärtus võib teha Warren Buffetti kunagise möödalaskmise heastamise keeruliseks.
Berkshire Hathaway tegi teises kvartalis lõpuks seda, mida olin kevadel oodanud, ja pani oma hiiglasliku rahavaru jõulisemalt tööle. See kinnitab minu mai investeerimisteesi, kuid jätab vastuseta olulise küsimuse: kas Greg Abel oskab olla sama kannatlik kui Warren Buffett?
Digitaalse kogemuse disaini ettevõte UXDA valis oma uue peakontori asukohaks Preses Nama Kvartālsi A-klassi büroohoone Riias. Uue üürnikuga on nüüdseks reserveeritud juba veerand peagi valmiva hoone büroopindadest. UXDA jaoks määrasid valikus rolli hoone asukoht, panoraamvaated Riiale ja Daugava jõele ning ärikeskuse arhitektuurne iseloom, mis haakub UXDA disainifilosoofiaga: luua eristuvaid, äratuntavaid ja läbimõeldud kogemusi ning lähtuda standardlahenduste asemel oma selgest identiteedist.