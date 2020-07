Raadiohommikus: investorite mõõduvõtt

Neljapäevases hommikuprogrammis selgitame välja, kumb on kõvem investor – kas end inimtuviks nimetav Rahakratt või pankuri taustaga Märten Kress? Foto: Raul Mee

Kumb on kõvem investor – kas end inimtuviks nimetav Rahakratt või pankuri taustaga Märten Kress? Ainus tõe kriteerium on tootlusenumber. Niisiis saabuvad mehed stuudiosse, et rääkida oma koroonakriisiaegsest tootlusest, aga ka sellest, kuidas selleni jõuti.

Samuti uurime, milliseid finantsinstrumente leiab praegu meeste portfellidest ning lisaks kõigele on Rahakratil uudis – ta tuli töölt ära. Kuidas finantsvaba investori esimesed vabad päevad mööduvad, räägib ta saates.

Täna avaldab oma tulemused Efteni kolmas fond, värskeid numbreid tuleb kommenteerima Eften Capitali juht Viljar Arakas, kelle abiga üritame aru saada, mis seis Eesti ärikinnisvaraturul praegu valitseb.

Külas on ka valitsuse suhtes kriitiliselt meelestatud Eesti 200 juht Kristina Kallas, kes kirjutas Äripäeva veergudel, et Eestit ehitatakse kiirlaenule ja võlgadele. Uurime, kuidas käituks kriisiolukorras Eesti 200 ning kompame koos tänast poliitmaastikku – mida arvata Isamaa potentsiaalsest lõhenemisest, aga ka koalitsioonierakondade liikumisest avaandmete piiramise või internetivestluste jälgimise suunas.

Hommikuprogrammi veavad Indrek Mäe ja Karl-Eduard Salumäe.

Saatepäev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Globaalne pilk".

Silmaringisaate seekordne osa räägib spordiärist ja spordi rahastamisest. Arutasime spordiajakirjaniku Ott Järvelaga, mida võiks tähendada õigus korraldada WRC ralli Eesti jaoks ja mis saab koroonaajastul publikust ning suurvõistlustest.

WRC rallile on õla alla pannud ka valitsus. Kui hea ralli võiks selle raha eest saada ja mille peale raha kulub, kuula saatest.

Saadet juhib Pille Ivask.

12.00–13.00 "Tark elukeskkond".

Seekordne saade räägib tööstusmootoritest. Teada saab muu hulgas seda, kuivõrd need mõjutavad meie igapäevaelu ning kas tööstusmootorid on ka tulevikus valdavalt elektritoitel.

Külas on Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur Ants Kallaste ning ABB suurte mootorite ja generaatorite tooterühma väärtusahela juht Christen Puust.

Jutuajamist juhib Karl-Eduard Salumäe.

13.00–14.00 „Terviseuudised“.

Teine laine tuleb loodetavasti kergem. Suvi on jõudnud teise poolde ja seekordses tervisesaates räägime COVID-19 ja selle võimalikust teisest lainest.

Hea uudis on see, et Eesti on Euroopas üks kõige väiksema nakkuse levikuga riike. Kehvem uudis on aga see, et sügisel tuleb võib olla taas seista silmitsi piirangutega. Saatekülalise, terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma sõnul oleme seekord siiski paremini valmistunud ja loodetavasti nii jõulisi meetmeid kui kevadel enam kasutusele võtta ei tule.

Samas peab aga meeles pidama, et lisaks COVID-19-le ringleb endiselt veel terve rida viirushaigusi ning nende vastu aitab samuti hügieen ja distantseerumine.

Saadet juhib Violetta Riidas.

15.00–16.00 "Tehnoloogiakompass".

Saates räägime sedapuhku sellisest teemast nagu vigade tegemine ja, nagu ikka, tehnoloogia kontekstis: milliseid eksimusi tehakse, kas tehtud vead on lihtsalt lohakus või asi, millest on võimalik ka õppida, ning milline on Eesti eksimiskultuur.

Saates on külas Telia IT-taristu teenuste infrastruktuuri arendusjuht Rain Rebane ja Telia pilve- ja IT-taristu teenuste arenduse osakonna juht Lauri Mihkelson.

Saadet juhib Priit Pokk.

