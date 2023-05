Pakud head palka, aga kandidaadid hüppavad viimasel hetkel alt? Põhjus oled ikkagi pigem sina

Praegu on tööturul võim talendikate töötajate käes, kes saavad mitme hea koha vahel valida. Fontes pole kunagi varem näinud nii palju kandidaatide loobumisi värbamise lõpufaasides kui viimasel ajal. Foto: PA Wire/PA Images/Scanpix

Võidujooksus kogenud spetsialistidele ettevõtted ainult palganumbriga konkurente ei edesta. See pole täna talentide organisatsiooni meelitamiseks enam piisav, ootused juhtidele isiklikult ning ettevõtete poolt pakutavale on paari aastaga oluliselt muutunud, näeb Fontese partner ja juhtivkonsultant Kadri Sooberg-Aettik.

Talentide ettevõttesse meelitamiseks küsitakse Kadri Sooberg-Aettiku sõnul neilt Fonteses tihti, mida tipptasemel töötajad soovivad ja ootavad. „Küsimus on, kas palk üldse enam on piisav – trende vaadates on vastus, et ei ole,“ sõnas ta.

Inimesed teavad oma hinda ning soovivad oma panuse ja töö eest saada väärilist ja õiglast tasu, see ei ole muutunud. Muutunud on tema sõnul aga see, et palk on vaid üks osa kogu ettevõtte väärtuspakkumisest. Viimane seob kokku kõige laiemas mõttes töötaja kogemuse organisatsioonis. „Kui küsimus on, kas lahedad kontorid, tasuta jooga ja puuviljad on olulised, siis jah, need on olulised, aga see on täna hügieen,“ selgitas ta.

Sooberg-Aettik tõi esile mitu olulist asja organisatsioonis, mis peavad korras olema, et hea kandidaat tahaks päriselt firmasse tööle tulla.