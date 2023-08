Uudised

Äripäev

4. august kell 21:00







Raadiohitid: börsitoimetuse kaks soovitust ostukohaks ning tärkav kinnisvaraturg

Raadio selle nädala ühes kuulatuimas saates vaatas kinnisvarainvestor Tõnu Toompark peale kinnisvaraturu aktiivsusele. See on mehe hinnangul hakanud jälle tõusma. Foto: Liis Treimann

Nädala kuulatuimates saadetes tuli juttu võimalikest ostukohtadest, kinnisvaraturust, intressimääradest, töötajate palkade tõstmisest ning anti ka juhtimisnõu.

Nädala raadiohitid:

Börsitoimetus teeb tagasivaate möödunud kuule

„Investor Toomase tunnis“ arutasid Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud, et praegu on mõistlik jälgida kiiresti kasvanud tehnoloogia- ja pangandussektori ettevõtete aktsiaid. Need võivad lähiajal läbi teha lühiajalise nõrkuse ja pakkuda häid ostukohtasid.

Börsitoimetus kirjeldas saates, et tehnoloogiafirmade ja mõnee panga aktsiate hinnas on sees ootus, et neil läheb hästi. Juhul kui majandustulemused peaksid sel juhul eeldatud kasvule alla jääma, reageerib aktsia langusega.

„See aga pole muu kui hea ostukoht,“ tõdesid ajakirjanikud saates.

Toompark: kohati on kinnisvarahinnad hakanud tõusma ja turg aktiivseks läinud

”Novembris, detsembris ja selle aasta jaanuaris oli tõepoolest pime öö – see tähendab, et ostuhuvilisi ei olnud ja tehinguid ei tehtud,“ rääkis Toompark. „Veebruaris olid mingid märgid, et äkki võiks nagu ikkagi paremaks minna, ning siis märtsis ja aprillis oligi tehingute arv kasvanud.“

Madis Müller: intressimäärade langus jääb kaugele

Eesti Panga president Madis Müller rääkis, et Euroopa Keskpanga järgmine intressimäärade otsus sõltub suuresti järgmise paari kuu näitajatest ja inflatsioonist.

Siis on kaalumisel, kas tuleb intressimäärade tõstmises paus või tuleb senise teega jätkata, aga kindlasti on välistatud langus, kordas Müller Euroopa Keskpanga juhi Christine Lagarde'i hiljutist kommentaari.

Ülemiste juht Guido Pärnits leiab, et palgatõusuks on paljudes ettevõtetes ruumi küll ja veel

Pärnits tõdes, et mõnes ettevõttes on kasumid suured, kuid inimesed, kes seal töötavad, saavad suhteliselt vähe palka. "Ma arvan, et meie mõtteviis ei tohiks langeda Bangladeshi odavtööjõu tasemele. Eestis ei ole see nii jõhker, aga loomulikult ükski tööandja ei taha ülemäära palka maksta," rääkis ta Äripäev raadiosaates "Kuum tool".

Parimate juhtide nõu tipus püsimiseks

Neli parima juhi tiitlit pälvinud juhti räägivad saates "Juhi jutud" sellest, kuidas aastakümneid edukalt tipus töötada, kuidas juhused ja valusad kogemused on neid juhina nii aidanud, vorminud kui õpetanud ning kuidas nad end, oma aega ja inimesi juhivad.

Saates saavad sõna Anne Samlik, Bo Henriksson, Erkki Raasuke ja Kai Realo, kel nelja peale kokku juhtimiskogemust enam kui sajandi jagu.