Eesti teedel sõidab kõigest kolm elektri­veokit

Kõlab naljanumbrina, aga omaette saavutus on seegi, et Eesti teedel liikleb praeguseks kolm elektriveokit. Samas on elektriveoki kasutuskogemus ja efektiivsus omanikke meeldivalt üllatanud.Tartu 2024 kultuuripealinna jaanuarikuise avaürituse rongkäigu osaline oli ka värskelt A. Le Coqi autoparki lisandunud Scania täiselektriline raskeveok, mis hakkas kliente teenindama Tartu linnas. See on esimene elektriline raskeveok Tartus.Kuigi elektriveokid jagatakse sõiduulatuselt kolme kategooriasse – kuni 300 km, kuni 600 km ja pikamaaveokid – ja enim probleeme tekib just pikamaaveokitega, siis Balti riikide lühemate vahemaade tõttu on avalik laadimistaristu kavandatud just kuni 600 km sõiduulatusega veokeid silmas pidades.

