Tagasi 10.07.24, 14:50 Eesti krüptoäri juht võib aastateks vangi minna Krüptoplatvormi Paxful juht Artur Schaback tunnistas end süüdi rahapesuvastaste meetmete liiga leebes rakendamises, teatas USA justiitsministeerium.

Krüptoäri juht Artur Schaback võib minna mitmeks aastaks trellide taha.

Foto: Andras Kralla

Paxfuli näol oli tegu inimeselt inimesele krüptoplatvormiga. Äripäev kirjutas juba 2018. aastal, et firma tegevus käib mõnevõrra hallil alal. Ühelt poolt pakub see alternatiivi inimestele, kellel pole ligipääsu pangandusele, teisalt on Paxfuli platvormi ära kasutanud ka kriminaalid.

