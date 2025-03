ST Sisuturundus 12.03.25, 09:10

Ehkki seespool toimuv on tähtis, ei tähenda see seda, et välimuse eest hoolitsemine kuidagi teisejärgulisem oleks. Võime rääkida mida tahes, kuid tõsi on see, et juba tööle kandideerides kujuneb meist esimene mulje juba ruumi sisenedes, mitte alles siis, kui suu vestluseks avaneb.