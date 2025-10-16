Raadiohommikus: jutte valimistest, Armeenia äriinglitest ja tipptasemel golfist

Hommikuprogrammi veavad Kristjan Kurg ja Joonas-Hendrik Mägi.

Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Ärinädalat kokku võtvas arvamussaates räägime ookeanitagustest majandustulemustest, kohalikku kaubandust lämmatavast Hiina pakiärist, Nobeli majandusauhinna taustal majanduskasvule viivast innovatsioonist ning mõistagi lähenevatest valimistest. Kuulutame välja nädala võitja ja kaotaja.

Stuudios on ajakirjanikud Alice Veedla, Juhan Lang ja Neeme Korv.

13.00–14.00 “Kiired ja vihased”. Saates on külas kahekordne gasell – advokaadibüroo Lepmets & Nõges juhtivpartnerid ja vandeadvokaadid Saates on külas kahekordne gasell – advokaadibüroo Lepmets & Nõges juhtivpartnerid ja vandeadvokaadid Ott Lepmets ja Kristjan Nõges

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges on lisaks gasellitiitlile saavutanud ka kõrgeid kohti advokaadibüroode TOPis. Ettevõtte juhid Ott Lepmets ja Kristjan Nõges on aga endised kursusekaaslased, kes ülikooli vilistlastena üheskoos advokaadibüroo asutasidki.

Saates kuuleme, millised väljakutsed saatsid noori advokaate 12 aastat tagasi. Millised olid nende ambitsioonid tol ajal ja kuidas on need ajas muutunud? Saame teada, mis aitas advokaadibüroo kiirele kasvule ja mis on peamine asi, mille pärast advokaadibürood konkureerivad.

Saadet juhib Julia Laidvee.