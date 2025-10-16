Raadiohommikus: jutte valimistest, Armeenia äriinglitest ja tipptasemel golfist

Nädala viimases hommikuprogrammis räägime valimiste ümber keerlevast nädalavahetusest, Armeenia kui digi- ja äririigi arengutest ning sellest, kas Eestist hakkab saama golfiriik.
- Eesti parim golfar Richard Teder tänavu suvel Iirimaa turniiril.
- Foto: Russell Cheyne
Helistame kommunikatsiooniekspert Raul Rebasele, et rääkida eelseisvast valimismöllust ja sellest, kuidas tänavused kohalike omavalitsuste valimised eelnevatest erinevad.
Külla tuleb investor Paavo Siimann
, kes käis eelmisel nädalal Euroopa ettevõtjatest ja investoritest koosneva äridelegatsiooniga Armeenias. Räägime investeerimisest ja sellest, mida reisilt kaasa võeti.
Äripäeva raadio stuudiosse jõuab Eesti parim golfar Richard Teder, kes sosinate järgi on Londoni tänavatel kuulsam kui Tallinnas.
Hommikuprogrammi veavad Kristjan Kurg ja Joonas-Hendrik Mägi.
Edasi jätkub saatepäev järgmiste saadetega:
11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Ärinädalat kokku võtvas arvamussaates räägime ookeanitagustest majandustulemustest, kohalikku kaubandust lämmatavast Hiina pakiärist, Nobeli majandusauhinna taustal majanduskasvule viivast innovatsioonist ning mõistagi lähenevatest valimistest. Kuulutame välja nädala võitja ja kaotaja.
Stuudios on ajakirjanikud Alice Veedla, Juhan Lang ja Neeme Korv.
13.00–14.00 “Kiired ja vihased”.
Saates on külas kahekordne gasell – advokaadibüroo Lepmets & Nõges juhtivpartnerid ja vandeadvokaadid Ott Lepmets
ja Kristjan Nõges
.
Advokaadibüroo Lepmets & Nõges on lisaks gasellitiitlile saavutanud ka kõrgeid kohti advokaadibüroode TOPis. Ettevõtte juhid Ott Lepmets ja Kristjan Nõges on aga endised kursusekaaslased, kes ülikooli vilistlastena üheskoos advokaadibüroo asutasidki.
Saates kuuleme, millised väljakutsed saatsid noori advokaate 12 aastat tagasi. Millised olid nende ambitsioonid tol ajal ja kuidas on need ajas muutunud? Saame teada, mis aitas advokaadibüroo kiirele kasvule ja mis on peamine asi, mille pärast advokaadibürood konkureerivad.
Saadet juhib Julia Laidvee.
17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”.
Ülemiste kaubanduskeskuse direktori Guido Pärnits
aga räägime, kuidas peaksid Eesti kaupmehed kohanema Hiinast tuleva pakitsunamiga. Pärnitsaga vestles Janno Riispapp.
Üsna pea möödub kuu ERSO hooaja avakontserdist, kus orkestri peadirigendi Olari Elts
i avaldusest tuli välja, et orkestrantide palgatase on kriitiliselt madal. Arutame Eltsiga professionaalsete muusikute töötasu ja tippkultuuri toetamist ning uurime, kas dramaatiline pöördumine on toonud ka mingeid lahendusi.
Tänavune Nobeli majandusauhind läks jagamisele USA teadlase Joel Mokyri, prantslase Philippe Aghioni ja ameeriklase Peter Howitti vahel, kes käsitlevad oma töödes innovatsiooni mõju pikaajalisele majanduskasvule. Neeme Korv küsis Eesti Teaduste Akadeemia presidendilt Mart Saarma
lt, mis soodustab ja mis pidurdab meie ettevõtete uuendusmeelsust ning uue tehnoloogia kasutuselevõttu.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
