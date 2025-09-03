Prokuratuur nõuab Danske kohtuasjas rahvakohtuniku taandamist

Danske pank lahkus Eesti turult rahapesuskandaali järel.
Prokuratuur esitas kohtuistungi alguses taotluse ühe rahvakohtuniku taandamiseks. Nimelt tekkis jaanipäeval rahvakohtuniku Aarne Saare ja tema endise abikaasa vahel konflikt. Põhja prokuratuur esitas nädal hiljem rahvakohtunikule kahtlustuse ja augusti lõpus juba kriminaalsüüdistuse. Süüdistuse sai Saar võimaliku kehalise väärkohtlemise tõttu.
Äsja Äripäevas avalikustatud Aserbaidžaani võimuladvikuga seostatavate hämarate miljardite pesumasinas kasutati sadakonda offshore-omanikega Briti ettevõtet, kes omavahel Danske Banki Eesti filiaalis avatud kontode kaudu üle miljardi euro põrgatasid.
