Automaksu arutamine jäi täna riigikogus ära

“Olukord Eesti autoturul on päris masendav. Eriti kontekstis, et automaks pidi meid viima rohelisemate autode poole, aga tegelikkuses oleme tagasi nõukaajas, kus eraauto omanikku peetakse kulakuks ja pursuiks,” kirjutab Bassadone Baltic OÜ Baltikumi juht Erkki Ots Infopanga värskelt ilmunud sõidukimüüjate aastaraportis.
Eelmise aasta lõpus ettemüüdud autode mõju turule peaks olema nüüdseks hajunud, kuid võrreldes mullusega pole teisel poolaastal olulist müügimahu kasvu loota, rääkis sõidukite maaletooja Auto-Bon Baltikumi tegevjuht Andrus Kuus.
Eesti üks armastatuim pereettevõte Rõngu Pagar võttis ligi aasta tagasi ette pangavahetuse ning kasutab nüüd igapäevaselt kodumaise Coop Panga teenuseid. Nad on üks enam kui 20 000 Coop Panga ärikliendist, kes viivad elu edasi igas Eestimaa paigas.