Riik ei täida kohustust pakkuda abi psüühikahäiretega inimestele
Sotsiaalkindlustusamet ja sotsiaalministeerium ei täida seadusest tulenevat kohustust tagada erihoolekandeteenused psüühikahäiretega inimestele. Valitsus ja riigikogu on probleemidest aastaid teadnud, kuid pole reageerinud.
