Tagasi 16.09.25, 11:40 Šveitsi rahvahääletus lubab Eesti ettevõtjatele läbimurret Šveitsi elanikud hääletavad peagi rahvahääletuse käigus e-identideedi kehtastamise poolt, mille kehtima hakkamisel võiks Eesti ettevõtetel olla suur potentsiaal.

Kui Šveitsi rahvas hääletaks e-identideedi poolt, siis Eesti ettevõtted saaksid oma teenuseid sinna pakkuda, sest meil on e-riigi kogemus juba olemas, rääkis Šveitsi majandusnõunik Mirjam Loertscher Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Šveitsi riigi on ka eripärad, mida tihti unustatakse ära ‒ nad ei ole Euroopa Liidus ning neil ei ole eurosid. Samas on Šveits sõlminud EL-ga majanduskokkuleppeid ning see lihtsustab äritegemist seal. Samuti peab meeles pidama, et Šveits on neljakeelne riik. Loertscheri sõnul pakuks Šveits Eesti ettevõtjatele rahulikku poliitilist ja majanduslikku keskkonda, nullilähedast inflatsiooni ning stabiilset turgu.

Samuti selgitas Loertscher, millise valdkonna ettevõtteid Šveitsi oodatakse, mis võimalused ettevõtetel seal on ning miks üldse tasub Šveitsi turule minekut kaaluda.

Küsis Ireene Kilusk.