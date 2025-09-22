Riigi lõhkeainetehas palkas juhatusse tööstustaustaga tegija

Veerits on töötanud 2016–2020 vineeritootja Estonian Plywood tegevjuhina ning alates 2020. aastast E-Piim Tootmise Paide tehase direktorina. Mõlemal ametikohal oli tema ülesanne rajada ja käivitada uus tehas ning viia ellu vastavalt 50 ja 175 miljoni euro suurune investeering, tõi välja kaitseministeerium.
Värskelt asutatud riigiettevõte Hexest Materials, mis hakkab Pärnumaal Tõstamaa kaitsetööstuspargis tootma lõhkeainet, otsib firmale investorit, rääkis ettevõtte nõukogu liige, kaitseministeeriumi kaitsetööstuse arendamise erinõunik Indrek Sirp.
“Kui vaadata Lääne-Euroopa tühje ladusid ja 90ndate demilitariseerimise perioodi, kui kõik mõõgad atradeks taoti, siis ma arvan, et nende ladude täitmine kestab veel vähemalt 10 aastat,” tervitab relvatööstur valitsuse plaani rajada eelduslikult 120 miljoni euroga lõhkeainetehas.
“Pettused muutuvad keerukamaks ja personaalsemaks ning rünnak võib tabada igaüht. Kui ettevõte ei märka pettuse võimalusi oma riskianalüüsis, avastatakse need sageli alles juhuslikult,” ütleb PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise juht Erki Mägi.