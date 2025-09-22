Tagasi 22.09.25, 14:09 Riigi lõhkeainetehas palkas juhatusse tööstustaustaga tegija Lõhkeainetootmist ettevalmistava riigifirma Hexest Materialsi nõukogu nimetas juhatuse liikmeks Randel Veeritsa, kes on mitmes tööstuses uue tehase käivitanud.

Foto: Kaitseväe peastaap

Veerits on töötanud 2016–2020 vineeritootja Estonian Plywood tegevjuhina ning alates 2020. aastast E-Piim Tootmise Paide tehase direktorina. Mõlemal ametikohal oli tema ülesanne rajada ja käivitada uus tehas ning viia ellu vastavalt 50 ja 175 miljoni euro suurune investeering, tõi välja kaitseministeerium.