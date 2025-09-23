Pensionifondid, marss kapist välja!

Turuosaliste vahel on pensionifondide teemal läinud korralikult ragistamiseks. LHV on visanud Luminorile kinda, Tuleva viibutab sõrme Swedbanki suunas. Eesti avalikkuse ette on jõudnud kapi-indekseerimise (inglise keeles index hugging, closet indexing) mõiste, ehk investorile kallima teenuse – aktiivsete fondide – tasapisi taandumine indeksifondideks.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
LHV süüdistab Luminori pensionikogujate eksitamises ja neile kalli fondi pähemäärimises, mis käitub sisuliselt nagu odav indeksifond. Luminor eitab süüdistusi, kuid halvimal juhul maksavad 17 666 pensionikogujat teenuse eest, mida nad sisuliselt ei saa.
Kavalamad pensionifondide valitsejad on leidnud võimaluse pakkuda kogujatele sisuliselt sama fondi mitme erineva nime alt. See teenib fondivalitseja ärihuve, mitte pensioniks kogujate eesmärke, kirjutab Tuleva fondijuht ja juhatuse liige Tõnu Pekk.
“Dubai võlu peitub selles, et seal on maksuvaba ja turvaline keskkond, kuhu inimesed kolivad peredega. Neil on raha ning nad tahavad midagi omada väljaspool Euroopat,” ütleb Skover Kinnisvara juht Sanders Skorik, kes on viimase poole aastaga korraldanud seal juba sada kinnisvara tutvustavat tuuri.