Balti börsidest jäi ainsana plussi Vilnius, Wall Streeti tähelepanu koondus taas intressidele

USA president Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahel toimus reedel väga oodatud kõne. Vestlus oli laiaulatuslikel teemadel ja presidendid teatasid plaanidest korraldada lähikuudel mitu isiklikku kohtumist.
Reedese kauplemispäeva algul tõusid Oracle'i aktsiad 1,6%. Seda mõjutas USA president Trumpi ja Hiina president Xi Jinpingi oodatav telefonikõne, mille käigus loodetakse sõlmida TikToki tehing, mis võib ka tarkvaragiganti hõlmata.
“Pettused muutuvad keerukamaks ja personaalsemaks ning rünnak võib tabada igaüht. Kui ettevõte ei märka pettuse võimalusi oma riskianalüüsis, avastatakse need sageli alles juhuslikult,” ütleb PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise juht Erki Mägi.