Tagasi 22.09.25, 17:32 Raadiohommikus: värske prognoos ja salapärane emissioon Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis läheb põhiline aur geopoliitikale, makromajandusele ja salapärasele emissioonile.

Värskest majandusprognoosist teeb teisipäeva hommikul juttu Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.

Kell 7.30 võõrustame stuudios välisministeeriumi NATO ja julgeolekupoliitika büroo direktorit Karin Anna Maandit, kellega räägime Venemaa hiljutisest õhupiiri rikkumisest ja seetõttu Eesti poolt esimest korda ÜRO julgeolekunõukogu kokkukutsumisest. Küsime, mis mõju on julgeolekunõukogu kokkukutsumisel, kui rikkuja on alaline liige Venemaa, ja millised on konkreetsed teod, mis liitlaste abiga ette võetakse.

Kell 8.00 pakume kuulamiseks intervjuud ühe krediidiasutuse finantsjuhiga, kes samal ajal teatab börsile võlakirjaemissioonist. Kes vekslitega turule tuleb, kui palju neid pakutakse ja millise intressiga ‒ seda kõike kuuleb otse-eetris pärast täistunniuudiseid.

Pool tundi hiljem räägime makrojuttu Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasik uga, sest keskpank tuleb teisipäeval lagedale värske majandusprognoosiga. Millal saavad kiirema hoo sisse majanduse ja inimeste ostujõu taastumine, milline on Eesti ettevõtete käekäik ja ekspordi väljavaade ja milliseks kujunevad hinnatõus, palgakasv ja tööpuudus sel ja järgneval aastal – seda kõike Ülo Kaasiku käest uurimegi.

Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.

12.00–13.00 “Müüdid B2B-turunduses”. Stardib Äripäeva uus saatesari, kus võetakse luubi alla äriklienditurunduse levinumad väärarusaamad. Avaosas arutletakse, kas sisuturundust ikka loetakse ning kuidas luua sisu, mis päriselt lugejale korda läheb ja ettevõttele tulemusi toob.

Saatejuht on Jana Tõkman.

13.00–14.00 “Cleantech”. Eesti ja Euroopa kaitsevõime on viimase aja üks tulisemaid teemasid. Kuidas aga siin saab mängu ja appi tulla rohetehnoloogia? Millised on peamised rohetehnoloogiaettevõtete panused kaitsetööstusesse, kus leiame sümbioosi ja millega peame kiiresti edasi liikuma?

Saatejuht on Mart Valner.

15.00–16.00 “Võitjate põlvkonnad”. Uurime kolme Eesti pereettevõtte kogemuse kaudu, kuidas pereliikmete kasutamine turunduses aitab kaasa tuua miljoneid vaatamisi sotsiaalmeediakanalites ning hüppelise kasvu käibes.

Saate pani kokku Jana Palm.

