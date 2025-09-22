Raadiohommikus: värske prognoos ja salapärane emissioon

Äripäeva raadio teisipäevases hommikuprogrammis läheb põhiline aur geopoliitikale, makromajandusele ja salapärasele emissioonile.
- Värskest majandusprognoosist teeb teisipäeva hommikul juttu Eesti Panga asepresident Ülo Kaasik.
Kell 7.30 võõrustame stuudios välisministeeriumi NATO ja julgeolekupoliitika büroo direktorit Karin Anna Maandit, kellega räägime Venemaa hiljutisest õhupiiri rikkumisest ja seetõttu Eesti poolt esimest korda ÜRO julgeolekunõukogu kokkukutsumisest. Küsime, mis mõju on julgeolekunõukogu kokkukutsumisel, kui rikkuja on alaline liige Venemaa, ja millised on konkreetsed teod, mis liitlaste abiga ette võetakse.
Kell 8.00 pakume kuulamiseks intervjuud ühe krediidiasutuse finantsjuhiga, kes samal ajal teatab börsile võlakirjaemissioonist. Kes vekslitega turule tuleb, kui palju neid pakutakse ja millise intressiga ‒ seda kõike kuuleb otse-eetris pärast täistunniuudiseid.
Pool tundi hiljem räägime makrojuttu Eesti Panga asepresidendi Ülo Kaasik
uga, sest keskpank tuleb teisipäeval lagedale värske majandusprognoosiga. Millal saavad kiirema hoo sisse majanduse ja inimeste ostujõu taastumine, milline on Eesti ettevõtete käekäik ja ekspordi väljavaade ja milliseks kujunevad hinnatõus, palgakasv ja tööpuudus sel ja järgneval aastal – seda kõike Ülo Kaasiku käest uurimegi.
Üheksaste uudiste järel räägib Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv värsketest konkurentsiraportitest, mis annavad väärt sissevaate tekstiili- ja rõivatööstuse ning põllumajanduse käekäigu kohta.
Hommikuprogrammi toovad kuulajateni Janno Riispapp ja Ellen Jõgi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussaade”.
Stuudios on Wemply OÜ
kaasasutaja ja tegevjuht Karl Kristjan Luberg ja Foruse grupi personalijuht Marje Kärner. Räägime, kuidas digitaalsed tööaja- ja personaliarvestuse lahendused aitavad juhtida enam kui 1600 töötajaga ettevõtte igapäevatööd ning vältida Exceli-lõksu ning kuidas arendustöid targalt juhtida.
Saatejuht on Juuli Nemvalts.
11.00–12.00 “Investor Toomase tund”.
Külas on Mardo Männimägi
– fotograaf, Brasiilia võitluskunsti jiu-jitsu meister ja investor, kelle tavapäratu elufilosoofia paneb proovile levinud arusaamad rahast ja investeerimisest.
Saates saab vastused küsimustele, kas läbi fotosilma paistab investeerimine teistmoodi, kas või kuidas on tema isaroll ja sportlaskarjäär andnud talle eelise investeerimisotsuste tegemisel, miks on kaotused tema jaoks suurimad õpetajad ning mida ta on õppinud rahvusvahelistelt investeerimisgurudelt, hoolitsedes kulisside taga vabatahtlikuna Investeerimisfestivali peakülaliste eest?
Lisaks räägime, milline investor on Mardo Männimägi, mis teda selle teema juures paelub ja tagant kannustab ning millised õppetunnid tema teekonnalt leiab.
Konkurentsist Boltiga ja ESGst
Saatejuht on börsitoimetuse ajakirjanik Jana Saarkoppel.
12.00–13.00 “Müüdid B2B-turunduses”. Stardib Äripäeva uus saatesari, kus võetakse luubi alla äriklienditurunduse levinumad väärarusaamad. Avaosas arutletakse, kas sisuturundust ikka loetakse ning kuidas luua sisu, mis päriselt lugejale korda läheb ja ettevõttele tulemusi toob.
Stuudios jagavad oma kogemusi Iizi kindlustusmaakler
i korporatiiv- ja ärikliendi turundusjuht Kadri Kalme
ja ning PwC Eesti turundus- ja kommunikatsioonijuht Kristin Pedak
.
Saatejuht on Jana Tõkman.
13.00–14.00 “Cleantech”. Eesti ja Euroopa kaitsevõime on viimase aja üks tulisemaid teemasid. Kuidas aga siin saab mängu ja appi tulla rohetehnoloogia? Millised on peamised rohetehnoloogiaettevõtete panused kaitsetööstusesse, kus leiame sümbioosi ja millega peame kiiresti edasi liikuma?
Seekordses saates vastavad neile küsimustele Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu esimees Taavi Veskimägi
ja Skycorp Technologies
i tegevjuht Marek Alliksoo
.
Saatejuht on Mart Valner.
15.00–16.00 “Võitjate põlvkonnad”. Uurime kolme Eesti pereettevõtte kogemuse kaudu, kuidas pereliikmete kasutamine turunduses aitab kaasa tuua miljoneid vaatamisi sotsiaalmeediakanalites ning hüppelise kasvu käibes.
Enda nippe ja kogemusi jagavad Nopri Talumeierei
tegevjuht Karl Niilo
, Büroomaailma juhatuse liige Kristine Ross
ning agentuuri La Eqwador juht ja asutaja Heily Aavik
.
Saate pani kokku Jana Palm.
