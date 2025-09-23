Wall Street alustas börsinädalat mitme värske rekordiga
USA aktsiad liikusid esmaspäeval kõrgemale, kui Wall Street jätkas rekordite püstitamist tehnoloogiaettevõtete toel. Optimismi suurendas Nvidia, mis lubas investeerida kuni 100 miljardit dollarit OpenAIsse.
Tehnoloogiasektoris vedas tõusu Nvidia, mille aktsia rallis 3,97% ja sulgus rekordilisel tasemel 183,61 dollarit.
Foto: Reuters/Scanpix
Dow Jonesi tööstusindeks kerkis esmaspäeval 0,14%, S&P 500 tõusis 0,44% ja Nasdaqi liitindeks lisas 0,7%. Kõik kolm peamist indeksit püstitasid kolmandat järjestikust päeva uued rekordtasemed: Dow Jones 46 381,54 punkti, S&P 500 6693,75 punkti ja Nasdaq 22 788,98 punkti juures.
USA president Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahel toimus reedel väga oodatud kõne. Vestlus oli laiaulatuslikel teemadel ja presidendid teatasid plaanidest korraldada lähikuudel mitu isiklikku kohtumist.
