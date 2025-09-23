Wall Street alustas börsinädalat mitme värske rekordiga

ST Sisuturundus 22.09.25, 12:45

“Pettused muutuvad keerukamaks ja personaalsemaks ning rünnak võib tabada igaüht. Kui ettevõte ei märka pettuse võimalusi oma riskianalüüsis, avastatakse need sageli alles juhuslikult,” ütleb PwC Baltikumi pettuste ennetamise ja uurimise juht Erki Mägi.