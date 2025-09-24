Tagasi 24.09.25, 13:39 Eksport Indiasse kogub hoogu. “Eesti õlu peaks varsti olema India poodides” Eesti suursaadik Indias Marje Luup rääkis, et mitu Eesti firmat siseneb jõudsalt sealsele turule – näiteks on India poodidesse jõudmas Saku õlu ja Valio juust. Samas on suursaadiku sõnul potentsiaali enamaks.

Eesti suursaadiku sõnul on India suur ja kiiresti kasvav turg.

Foto: Reuters/Scanpix

Marje Luup sõnas, et võimalused Indias on lõputud. “Esimese kvartali majanduskasv oli 7,8%, selle aasta prognoos on 6,5%. Lisaks on seal noor haritud tööjõud ja suured IT-ettevõtted on seal kohal,” rääkis ta.

Samuti märkis suursaadik, et kevadsuvisel ajal, kui temperatuurid tõusevad üle 45 kraadi, veedavad inimesed palju aega kaubanduskeskustes, sest seal on jahe. “See tähendab ka rohkem tarbimist,” lisas ta.

“Samas ei ole see turg lihtne. Kui tahad tootega Indiasse minna või ettevõtetega koostööd teha, tuleb olla kannatlik,” rõhutas Luup. Tema sõnul tuleb leida usaldusväärsed partnerid ja kindlasti enne kohapeal tutvumas käia.

Millised Eesti sektorid Indiasse sisenevad, milline on kohalik ärikultuur ja suhtumine Eestisse, saab kuulata intervjuust.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.