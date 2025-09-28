Äripäev
  • OMX Baltic−0,18%290,2
  • OMX Riga−0,4%909,04
  • OMX Tallinn−0,33%1 933,96
  • OMX Vilnius0,17%1 237,69
  • S&P 5000,59%6 643,7
  • DOW 300,65%46 247,29
  • Nasdaq 0,44%22 484,07
  • FTSE 1000,77%9 284,83
  • Nikkei 225−0,87%45 354,99
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%97,53
  28.09.25, 15:00

Raadiohommikus: Inbanki võlakirjad, kvantarvutid ja eestlaste lemmikaktsiad

Nädala esimeses raadiohommikus hekseldame läbi kõige kuumemad investeerimisideed ja meenutame veerandsajandi tagust Erki Noole võidupäeva Sydney olümpiastaadionil.
Raivo Hein LHV aktsionäride koosolekul eelmisel aastal.
  • Raivo Hein LHV aktsionäride koosolekul eelmisel aastal.
  • Foto: Liis Treimann
Otsestuudios lahkab kvantarvutite aktsiate võidukäiku investor Raivo Hein, kes on ise valdkonda investeerinud ja näeb tööstusharus tohutut kasvupotentsiaali. Uurime investor Toomase Investeerimisklubi investorkogukonna liikmetelt, mida arvata Inbanki värskest võlakirjapakkumisest. Samuti kuulame Inbanki nõukogu esimehe Erkki Raasukese kriitikat viimasel ajal turule tulnud suure riskiga võlakirjapakkumiste kohta.
Külla tuleb tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek, kes annab põhjaliku ülevaate eestlaste seas populaarsemate aktsiate ostu- ja müügikohtadest. Lisaks prognoosib ta tehniliste indikaatorite põhjal kvantarvutite aktsiate ja kulla hinna edasist liikumist.
Teemaveebi ITuudised juht Indrek Kald meenutab 25 aasta taguseid emotsioone Sydney olümpiastaadionilt, mil Erki Noole kaela riputati Eesti spordiajalukku läinud kümnevõistluse olümpiakuld.

Raadiohommikut veavad Juhan Lang ja Ellen Jõgi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.0011.00 “Sisuturundussaade”. Räägime keskkonnasõbralikust ehitusest ja renoveerimisest. Saatejuht Tõnu Einasto vestleb kahe ehitussektori visionääriga: Kodu Kuubis OÜ juhi Germo Karroga ja Tanel Talvega, kelle eestvedamisel on Kõrvemaa südamesse kerkinud ainulaadne Voose Päikesekodu.
Kodu Kuubis tõi Eesti turule tuleviku ehitusmaterjali ning Germo Karro avab Kodu Kuubis OÜ visiooni ja tutvustab, millised põhuplaadid täpselt on. Voose Päikesekodu on terviklik elamuskontseptsioon Kõrvemaa looduse keskel, mida Tanel Talve iseloomustab tabavalt kui “põhuplaatidest tehtava maja püsiekspositsiooni”.
11.00‒12.00 “Kuum tool”. Eesti Panga presidendi Madis Mülleri ametiaeg lõpeb järgmise aasta juunis pärast seitset aastat ametis oldud aega. Uue presidendi kandidaadid on aga juba välja kuulutatud.
Milline peab olema järgmine Eesti Panga president, mis saab Müllerist pärast ametiaega, miks saab olla nüüd veendunud, et majandus saab sügisel tugeva jalgealuse, ning milleks on Euroopal vaja digieurot, saab kuulata saatest, kus on külas Madis Müller.
Saadet juhib Stiine Reintam.
13.0014.00 “Tööstusuudised eetris”. Külas on eelmisel aastal Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore inseneri preemia pälvinud Margus Sammelsaar, kes on oma töös keskendunud mehitamata õhusõidukite arendusele ja tootmisele. Ühtlasi on ta ettevõtja ja Atalanta Systemsi kaasasutaja.

  • 24.09.25, 08:25
Rõivatööstus läks pankrotti. Omanik: see on Eestis välja surnud ala
  • 26.09.25, 07:00
Eesti firma omanikul on Venemaal jama majas
  • 25.09.25, 06:00
Segadus automaksu ümber avab uksed skeemitamisele
  • ST
  • 25.09.25, 14:55
Kuidas teha ettevõtte jaoks mõistlik valik: seadme ostuhind on üksnes jäämäe tipp

Sammelsaar analüüsib saates Eesti inseneeria ja kaitsetööstuse olukorda ning avaldab näiteks, mida ta arvab Venemaa droonidest.
Saadet juhib Harro Puusild.
15.0016.00 “Lavajutud”. Saates räägib tulevikumõtlemise konsultant Madeleine Tults sellest, kuidas mõelda mõeldamatut ehk juttu tuleb tuleviku kohalolust, surma positiivsusest ja digitaalsetest kaksikutest. Ettekanne on salvestatud tänavu aprillis toimunud riskijuhtimise ja sisekontrolli aastakonverentsil.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
Margus Rink töötas varem Coop Panga juhina ja on saanud ka Eesti parima juhi tiitli. See inimene, keda tema ise oleks pakkunud uueks Eesti Panga presidendiks, pole aga nelja avalikustatud kandidaadi seas, tõdes ta.
  • 24.09.25, 16:59
“Hullumeelne pistrik ei saa olla.” Neli tippjuhti pürgivad Eesti olulisimaks rahapoliitika kujundajaks
Kolm küsimust neljale kandidaadile
Inbanki tegevjuht Priit Põldoja
  • 23.09.25, 08:24
Inbank pakub investoritele 10aastaseid võlakirju
Kvantarvutite puhul müüakse veel kaugemat tulevikku.
  • 22.09.25, 15:55
Kvantarvutite uus tulemine tekitab riskiisu
Järve Selver sai 25
  • ST
  • 25.09.25, 11:17
Veerandsada aastat Järve Selverit: suur lugu Eesti kaubanduse arengust

Jevgeni Kabanov mängib Balti jaamas pealtvaatajatele muusikat.
Uudised
  • 27.09.25, 10:07
Miljonärist moosekant: Bolti tippjuht käib sentide eest tänaval musitseerimas
Panganduseksperdi Erkki Raasukese sõnul pole tal kahtlust, et keegi saab kinnisvaraarendajate kõrge intressiga võlakirjadega valusalt kõrvetada.
Börsiuudised
  • 26.09.25, 11:44
Erkki Raasuke kinnisvaraarendajate võlakirjadest: on vaid aja küsimus, kui see kõik tükkideks lendab
“Olen valmis tegema igasuguseid kihlvedusid”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime Lev Dolgatsjoviga, mida tähendab investoritele dollari nõrgenemine ja kust leida kaitset dollaririski vastu.
Saated
  • 27.09.25, 07:46
Dollari langus pani aasta investori spekuleerima. “Olen Ameerika turu puhul väga optimistlik”
Helen Metsvaht tõusis poolteist aastat tagasi Kristiine ja Rocca al Mare kaubanduskeskuste juhi kohalt emaettevõtte Citycon juhatusse ärijuhiks.
Börsiuudised
  • 26.09.25, 15:31
Suure Soome börsifirma ärijuhiks tõusnud eestlane lahkub ametist
Ülegabariidiliste ja raskevedude korraldamisega tegeleva Quickporti omanikud on Mihhail Aprelski ja Maksim Juferev.
  • PRO
TOP
  • 27.09.25, 06:00
Autotranspordi TOP: kahemehefirma tegi puhta töö
Pingereas üle 170 autovedaja
EISi juht Ursel Velve (vasakul) ja nõukogu esimees Erkki Raasuke lahendavad kärpeülesannet ja püüavad enda sõnul organisatsiooni mõjusamaks muuta.
Uudised
  • 26.09.25, 13:10
EIS koondas seitse juhti ning sulgeb teenuseid
Intervjuu Erkki Raasukesega: avalikul sektoril on tõsiseid probleeme iseenda reformimisega
Kohapeal toimetavad kaitsepolitseiamet (KAPO), politsei- ja piirivalveamet ja päästeamet, kes tegelevad tõendite kogumisega.
Uudised
  • 27.09.25, 13:02
Pärnumaalt leiti võõra riigi drooni tükk
Selles majas näiteks algavad stuudiokorterite hinnad 150 000 eurost.
  • ST
Sisuturundus
  • 27.09.25, 12:12
Sanders Skorik: Dubais ei osteta unistusi, vaid strateegiat
Huvilised on oodatud osalema infopäevadel 1. oktoobril Tallinnas ja 2. oktoobril Tartus
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Civitta kaasasutaja Riivo Anton on ka Specialist VC partner ning Startup Wise Guysi investor.
Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu
Laenu ennetähtaegse tagasimakse tingimused võivad olenevalt laenutüübist erineda.
Suur vaidlus: pank küsis pärast kopsakat tagasimakset sama palju intressi
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Euroopameelne partei PAS tahaks viia riigi Euroopa Liitu aastaks 2030, kuid venemeelsed seda ei toeta.
Moldova valib uut parlamenti. Kaalul on riigi tulevik
Jevgeni Kabanov mängib Balti jaamas pealtvaatajatele muusikat.
NATO otsus tugevdada kohalolekut Läänemere piirkonnas on tingitud Taanis aset leidnud droonisissetungidele. Fotol NATO peasekretär Mark Rutte.
NATO suurendab kohalolekut Läänemere piirkonnas
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
Raivo Hein LHV aktsionäride koosolekul eelmisel aastal.
Panganduseksperdi Erkki Raasukese sõnul pole tal kahtlust, et keegi saab kinnisvaraarendajate kõrge intressiga võlakirjadega valusalt kõrvetada.
Euro tugevnemine USA dollari suhtes võib panna löögi alla Euroopa eksportijad.
Suurpangad prognoosivad euro jätkuvat tugevnemist
Tunnen end lõpuks õnneliku ja enesekindlana, kirjutas Helery Pops LinkedInis.
Aasta iduinvestor valis töö riigifirmas
Aafrika Amazoniks peetava Jumia Technologiesi aktsiad noteeriti New Yorgi börsil 2019. aasta kevadel. Nüüdseks on aktsia börsil näinud tõelisi Ameerika mägesid.
Riskantne, kuid vastupandamatu: 60% tõusnud aktsia särab Läti kolleegi portfellis
Everausi asutaja Janar Muttik
Everaus tõmbab juhatuse laiemaks
Yolo Groupi omaniku Tim Heathi sõnul peab nüüd kasiinoäris valima musta ja valge vahel.
Miljardäri pööre tõi masskoondamise. Tim Heath loobub hallist ärist ning siseneb Lähis-Idasse
Greenful Groupi juhatuse liige Toomas Allikas (istub) tunnistas pingeid Sillamäe projekti osanike vahel, kuid tema sõnul need lahenevad lähiajal. Tekstiili Taaskasutuse OÜ juhatuse liige Kalle Grentsi sõnul on Allikase juhitava Hollandi ettevõtte osaluse vähenemine tingitud ühingu tegevuse finantseerimise proportsioonidest.
Partnerid lükkasid suuromaniku nurka: hiigeltoetusega tööstuses kerivad pinged
Skeletoni asutaja ja juht Taavi Madiberk näitamas 2019. aastal Äripäevale oma tehast Dresdeni lähedal. Nüüd on valmis uus supertehas Leipzigi lähistel, kuid masstootmist seal veel alustatud ei ole. Kinni on aga läinud juba seesama Dresdeni tehas.
Mustad pilved särava eduloo kohal. Skeletoni supertehas toppab, Eestis koondatakse
Andreas Tiik asutas üle maailma jõudnud firma koos oma vennaga.
Miljonid turundusse ja ämbrid Mehhikos: kolm asutajat panid tellimused plahvatama
Sandra Laur läbis Inglismaal erakoolis kohustusliku sõjalise väljaõppe. Ta meenutab, kuidas ühel võistlusmängul kuulutati ülem „hukkunuks” ja tal tuli ootamatult juhtimine üle võtta ning meeskond kiiresti ümber korraldada. „Selle võistluse me võitsime,” sõnab ta.
Noorpoliitik sihib kaitseministri kohta. “Pevkur mingu parteikontorisse häbenema”
2023. aastal Äripäevale intervjuud andes ütles Rainer Miltop, et aastatel, kui tema firma enam Kadrioru Pargile valgusfestivali jaoks tehtud tööde eest arveid ei esitanud, tema festivali jaoks töid ei tellinud. Ometigi oli Äripäeval ja prokuratuuril vastupidine info ning nüüd süüdistab prokuratuur teda koos ametnikust elukaaslasega selles, et kasutasid valearvet, et tehtud installatsiooni pealt teenida.
Eesti 200st skandaaliga lahkunud poliitik ja ettevõtja sai koos elukaaslasega kriminaalsüüdistuse
“Mingit emotsiooni ei tekita”
Saates “Äripäeva arvamusliider” räägime ettevõtja ja Rikaste TOPi paikse asuka Urmas Sõõrumaaga rikkusest ja rikastest.
Urmas Sõõrumaa: vaba raha paneb mu lollusi tegema
“Lennuk on mul küll kiviks kaelas”
ESG kiirelt kustunud tähelennul on kolm põhjust: lõdvenevad Euroopa regulatsioonid, majandusraskused ja juhtide meelsus.
Mull lõhkes. Kestlikkuse juhid ja spetsialistid jäävad üleöö töötuks

Dollari langus pani aasta investori spekuleerima. „Olen Ameerika turu osas väga optimistlik“
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Dollari langus pani aasta investori spekuleerima. „Olen Ameerika turu osas väga optimistlik“
00:00
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
Poliitikute töölaud
Poliitikute töölaud: kes on kahtlane ja kes lihtsalt kaabakas?
00:00
Ekspert: paaniliselt avalikkust tõrjuv ettevõtja kaotab usaldusväärsuse
Äripäeva arvamusliider: intervjuud
Ekspert: paaniliselt avalikkust tõrjuv ettevõtja kaotab usaldusväärsuse
Äripäeva arvamusliider: Eesti avalik diplomaatia on olnud vaid jäämäe veepealne osa
Äripäeva arvamusliider
Äripäeva arvamusliider: Eesti avalik diplomaatia on olnud vaid jäämäe veepealne osa
Noorte karmimaid tööpiiranguid on praktikas keeruline ellu viia
Hommikuprogramm
Noorte karmimaid tööpiiranguid on praktikas keeruline ellu viia
Kullafond. Everesti tipus käinud Kaspar Eevald: see mägi muudab elu
Äripäeva raadio kullafond
Kullafond. Everesti tipus käinud Kaspar Eevald: see mägi muudab elu
29.09.2025 Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad tööstusettevõttes
Äripäeva Akadeemia
Kvaliteedijuhtimise ja protsesside parendamise tööriistad
8 akadeemilist tundi
30.09.2025 AI kasutamine tööülesannetes
Äripäeva Akadeemia
AI kasutamine tööülesannetes
6 akadeemilist tundi
01.10.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
02.10.2025 Juhtimispsühholoogia
Äripäeva Akadeemia
Juhtimispsühholoogia
8 akadeemilist tundi
03.10.2025 Power BI baaskoolitus
IT Koolitus
Power BI baaskoolitus
8 akadeemilist tundi
04.10.2025 Tehnilise analüüsi kiirkursus
Äripäeva Akadeemia
Tehnilise analüüsi kiirkursus
6 akadeemilist tundi
07.-08.10.2025 ja 14.-15.10.2025 Küberturbejuhi kool
IT Koolitus
Küberturbejuhi kool
72 akadeemilist tundi, millest 32 ak/h auditoorne õpe ja 40 ak/h iseseisev e-õpe
08.10.2025 ja 15.10.2025 Argumenteeritud müük
Äripäeva Akadeemia
Argumenteeritud müük
8 akadeemilist tundi
08.10.2025 Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
Äripäeva Akadeemia
Rõõmustamisoskus kui juhtimistööriist
3 akadeemilist tundi
09.10.2025 Exceli koolitus edasijõudnutele
IT Koolitus
Exceli koolitus edasijõudnutele
8 akadeemilist tundi
09.10.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
16.10.2025 Argumenteerimine juhtimises
Äripäeva Akadeemia
Argumenteerimine juhtimises
8 akadeemilist tundi

Uudised
  • 28.09.25, 15:00
Raadiohommikus: Inbanki võlakirjad, kvantarvutid ja eestlaste lemmikaktsiad
Uudised
  • 28.09.25, 12:45
Nädala lood: Skeletoni supertehas toppab ja aastate suurim koondamine
Uudised
  • 28.09.25, 11:16
Eestlased ostsid Armeenia IT-firma ja sihivad rahvusvahelist kasvu
Uudised
  • 28.09.25, 10:32
Moldova valib uut parlamenti. Kaalul on riigi tulevik
Uudised
  • 28.09.25, 08:43
NATO suurendab kohalolekut Läänemere piirkonnas
  • ST
Sisuturundus
  • 28.09.25, 08:15
Sorainen ja Helenius: teeme Eesti korda!
Uudised
  • 28.09.25, 07:00
Suur vaidlus: pank küsis pärast kopsakat tagasimakset sama palju intressi
Uudised
  • 27.09.25, 17:00
Heldur Meerits noortele: armunud olete pool aastat, tehke lahusvara
