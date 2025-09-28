Raadiohommikus: Inbanki võlakirjad, kvantarvutid ja eestlaste lemmikaktsiad

Nädala esimeses raadiohommikus hekseldame läbi kõige kuumemad investeerimisideed ja meenutame veerandsajandi tagust Erki Noole võidupäeva Sydney olümpiastaadionil.
- Raivo Hein LHV aktsionäride koosolekul eelmisel aastal.
- Foto: Liis Treimann
Otsestuudios lahkab kvantarvutite aktsiate võidukäiku investor Raivo Hein
, kes on ise valdkonda investeerinud ja näeb tööstusharus tohutut kasvupotentsiaali. Uurime investor Toomase Investeerimisklubi investorkogukonna liikmetelt, mida arvata Inbanki värskest võlakirjapakkumisest. Samuti kuulame Inbanki nõukogu esimehe Erkki Raasuke
se kriitikat viimasel ajal turule tulnud suure riskiga võlakirjapakkumiste kohta.
Külla tuleb tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek
, kes annab põhjaliku ülevaate eestlaste seas populaarsemate aktsiate ostu- ja müügikohtadest. Lisaks prognoosib ta tehniliste indikaatorite põhjal kvantarvutite aktsiate ja kulla hinna edasist liikumist.
Teemaveebi ITuudised juht Indrek Kald meenutab 25 aasta taguseid emotsioone Sydney olümpiastaadionilt, mil Erki Noole kaela riputati Eesti spordiajalukku läinud kümnevõistluse olümpiakuld.
Raadiohommikut veavad Juhan Lang ja Ellen Jõgi.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00‒11.00 “Sisuturundussaade”.
Räägime keskkonnasõbralikust ehitusest ja renoveerimisest. Saatejuht Tõnu Einasto vestleb kahe ehitussektori visionääriga: Kodu Kuubis OÜ juhi Germo Karro
ga ja Tanel Talve
ga, kelle eestvedamisel on Kõrvemaa südamesse kerkinud ainulaadne Voose Päikesekodu.
Kodu Kuubis tõi Eesti turule tuleviku ehitusmaterjali ning Germo Karro avab Kodu Kuubis OÜ visiooni ja tutvustab, millised põhuplaadid täpselt on. Voose Päikesekodu on terviklik elamuskontseptsioon Kõrvemaa looduse keskel, mida Tanel Talve iseloomustab tabavalt kui “põhuplaatidest tehtava maja püsiekspositsiooni”.
11.00‒12.00 “Kuum tool”.
Eesti Panga presidendi Madis Müller
i ametiaeg lõpeb järgmise aasta juunis pärast seitset aastat ametis oldud aega. Uue presidendi kandidaadid on aga juba välja kuulutatud
.
Milline peab olema järgmine Eesti Panga president, mis saab Müllerist pärast ametiaega, miks saab olla nüüd veendunud, et majandus saab sügisel tugeva jalgealuse, ning milleks on Euroopal vaja digieurot, saab kuulata saatest, kus on külas Madis Müller.
Saadet juhib Stiine Reintam.
13.00‒14.00 “Tööstusuudised eetris”.
Külas on eelmisel aastal Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu noore inseneri preemia pälvinud Margus Sammelsaar
, kes on oma töös keskendunud mehitamata õhusõidukite arendusele ja tootmisele. Ühtlasi on ta ettevõtja ja Atalanta Systemsi kaasasutaja.
Sammelsaar analüüsib saates Eesti inseneeria ja kaitsetööstuse olukorda ning avaldab näiteks, mida ta arvab Venemaa droonidest.
Saadet juhib Harro Puusild.
15.00‒16.00 “Lavajutud”.
Saates räägib tulevikumõtlemise konsultant Madeleine Tults
sellest, kuidas mõelda mõeldamatut ehk juttu tuleb tuleviku kohalolust, surma positiivsusest ja digitaalsetest kaksikutest. Ettekanne on salvestatud tänavu aprillis toimunud riskijuhtimise ja sisekontrolli aastakonverentsil.
Saadet toimetas Joonas-Hendrik Mägi.
