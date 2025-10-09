Valitsus kaalub Omniva erastamist

Kuivõrd regionaal- ja põllumajandusminister Hendrik Johannes Terras on andnud Eesti Posti erikontrolli algatamise kohta segaseid ja ebalevaid selgitusi, tekib küsimus, kelle ideel või survel seda siis tehti, nentisid ajakirjanikud raadiosaates „Äripäev eetris“.
Meeskonnaürituste ja pidude korraldamine on täies hoos – nüüd on aeg katsetada midagi uut. Selle asemel, et korraldada järjekordne jõulupidu või koolitus pealinna saginas, vii oma meeskond Lõuna-Eestisse – Tartu ja selle ümbrus pakuvad täiesti uut hingamist. Siin kohtuvad loovus ja rahu, akadeemiline vaim ja looduse tasakaal.