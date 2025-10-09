Tagasi 09.10.25, 18:59 Raadiohommikus: ohud kinnisvaraturul ja kütusemüüjate kurnamissõda Reedeses Äripäeva raadio hommikuprogrammis räägime ärikinnisvaraturu ohtlikult kiirest arengutempost, börsifirma käekäigust ja ka pingetest kütuseturul.

Kuigi turul jagub tühjasid kontoreid, võtava arendajad aina enam laene, et uusi äripindu rajada. Eesti Pank näeb selles ohtu.

Foto: Andras Kralla

Ärikinnisvaralaenude suur osakaal ja kiire kasv muudab pangandussektori haavatavamaks, hoiatas Eesti Panga ökonomist Mari Tamm. Kell 8.30 tuleb ta Äripäeva raadiosse rääkima, kui palju ärikinnisvara arendajad laene võtavad ja miks võivad just need laenud pankadele kõige rohkem muresid tuua.

Hiljuti kirjutas Äripäev, kuidas metsa- ja aiatehnika müügi, hoolduse ja remondiga tegelev Estem Tehnikakaubad paneb Jõgeval pärast 33 tegutsemisaastat poe kinni, kuid kaupluse uksed suletuks ei jää, sest pinna võtab üle konkurent Mehka Eesti. Kell 8 helistame Mehka tegevjuhile Päärn Raidile ja uurime ettevõtte kasvuplaanide kohta.

Kell 7.30 mängime ette intervjuu börsifirma TKM Grupi juhi Raul Puusepaga, kellega tuleb juttu nii jaekaubanduse, autoturu kui ka laiemalt majanduse olukorrast.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Saates on külas coach, koolitaja ja autor Raimo Ülavere, kes on aastaid toetanud juhte ja meeskondi nende arengu teekonnal. Räägime Raimoga juhtimise väljakutsetest inimlikult ja lihtsalt – sellest, kuidas hoida tasakaalu vastutuse, pühendumuse ja heaolu vahel. Uurime, miks on väikestel võitudel suur jõud ning kuidas kujundada tagasisidekultuuri, mis on aus, hooliv ja süsteemne. Samuti arutleme, millal eneseanalüüs aitab juhil kasvada ja millal see võib muutuda liigseks enesevaatluseks.

Saatejuht on Helen Klettenberg.

14.00–15.00 “AI-faktor”

Üha enam Eesti ettevõtteid otsib viisi, kuidas tehisintellekti abil oma tööd efektiivsemaks muuta. Kuid enamik on alles teekonna alguses – hinnanguliselt vaid 8,3% Eesti ettevõtetest on AI-d mingil moel kasutusele võtnud. Mis on esimesed sammud ja kus peituvad madalal rippuvad õunad, uurimegi seekordses AI Faktori saates. Külas on Mikk Mihkel Vaabel ja Rait Matiisen Net Groupist ning Rauno Varblas Tehnopolist. Saadet juhib Mart Valner.

17.00–18.00 “Äripäeva arvamusliider”

Sel nädalal toimus MTÜ Slava Ukraini endise juhi Johanna-Maria Lehtme kohtuasja eelistung. Lehtmet süüdistatakse omastamises ja usalduse kuritarvitamises. Millised on juhtumi pikaaegsed mõjud eestlaste annetuskultuurile ja kuidas heatahtliku annetajana närida läbi, kes on aus ja kes mitte? Sellest räägime mõttekoja Praxise tegevjuhi ja püsiannetaja Urmo Kübaraga.

Kõrvalt vaadates toimib Eesti kiiresti kasvanud väikeinvestorite kogukond kenasti, investeerimiskultuur kogub populaarsust ja edeneb. Finantsinspektsoon on aga heitmas teravdatud pilku investeerimisega seotud mõjuisikutele ehk finfluenceritele. Korraldati temaatiline ümarlaud ja veel tänavu plaanitakse koostada investeerimissoovituste hea tava. Kuidas tuleks finantsinspektsiooni algatusse suhtuda, et valdkond oma senist atraktiivsust, sisu ja positiivset tähendust ei kaotaks? Et suurema usaldusväärsuse taotlus ei viiks nõuandjaid enesetsensuurini. Neeme Korv vestles sel teemal Äripäeva börsiajakirjaniku Jana Saarkoppeliga.

Äripäeva ajakirjaniku Mari Metsaga arutleme, kuidas väga pikaajaline avalik võim inimest muudab. Ajendiks on Metsa lugude seeria „Teflonmehed“, milles ta portreteerib Eesti kõige kauem ametis olnud linnapeasid ja vallavanemaid. On’s siis üldse midagi katki, kui isegi kohalik opositsioon eriti ei kurda?

Saate tegid Karl-Eduard Salumäe, Neeme Korv, Lauri Leet ja Eget Velleste.

Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.