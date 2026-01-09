Pereettevõte võitles iga projekti eest. “Meie sektor saavutas põhja 2025. aastal”
Klaaskonstruktsioonidega tegutsev Vitrecon enda hinnapiirist pakkumistel allapoole ei lähe. “Ma naeran alati, et palju lihtsam on pankrotti minna nii, et lihtsalt istud ja ei tee midagi,” ütles ettevõtte kaasomanik Rita Väling.
Kuigi vigu juhtub ehitusprojekti kõigil osapooltel, eristuvad Eesti kinnisvaraturul siiski halvema mainega arendajad, kellega koostöös nähakse suuremat riski, selgus novembris toimunud Eesti Ehituskonverentsi vestlusringis.
Tallinn jõuab esimesele pilvelõhkujale taas sammu võrra lähemale, sest Hepsor ja Sonny Aswani ettevõte leppisid kokku, et viivad Manufaktuuri kvartalis toppama jäänud pilvelõhkuja plaani nüüd ühiselt ellu.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?