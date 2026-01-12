“Kõik on hästi.” Uhke arenduse maksuvõlg läheneb miljonile

Tallinnas Veerennis asuva Lutheri kvartali kinnistud ostnud Arco Vara maksab kinnistute eest suuresti enda aktsiatega ning näeb vaatamata konkurentide mõningatele kahtlustele arenduses suurt potentsiaali.
Tallinna mitmeid suurarendusi rajanud Triple Net Capitali ettevõtetel on maksuvõlad ning firma osanik annab arendaja tegemiste kohta vastukäivaid vastuseid. Aga üks, mis kindel: Triple Net ei välista mõne oma arendusprojekti maha müümist.
Maksuvõlgadega maadlev kinnisvaraarendaja Triple Net Capital kaalub Tallinna kesklinnas asuva Lutheri kvartali arendusprojekti müümist. Kuigi konkurendid kiidavad magusat asukohta, siis võimalikke riske arvestades ei tõtta keegi kohe pakkumist tegema.
Kui kaupmees ütleb tarnijale, et hinnatõusu korral võib kaup sortimendist välja jääda, kas see on tavapärane äriline läbirääkimine või juba lubamatu surve? Ja millal võivad ebaausate kaubandustavade reeglid puudutada ettevõtet, kes ise üldse toitu ei müü?