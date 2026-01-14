J. D. Vance ähvardab korrata kohtumisel Taaniga ovaalkabineti fiaskot

Ameerika Ühendriikide avantüürid läänepoolkeral õõnestavad küll reeglitel põhinevat maailmakorda, ent muudavad samal ajal elu keeruliseks ka Venemaale. Mida otsustab Donald Trump, kujundab sel aastal suuresti kogu globaalpoliitika kulgu.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.