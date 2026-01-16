Kohvik Kalamajas vajus pankrotti

“Ta oli sama rõõmus ja roosa nagu mina alguses,“ meenutas Monika Sori hiljutist kohtumist teise alustava pagariga. Kuid unistus oma kohvikust lõppes valusalt. Jaanuaris läks Kalamajas tegutsenud Mooni pagar pankrotti.
Sten-Erik Jantson: “Te lasete mind sitaämbriga üle“
Linn tõstis tuntud restoraniärimehe Sten-Erik Jantsoni Vabaduse väljaku ruumidest välja, sest ta pole ligi aasta üüri maksnud. Nüüd aga tegi ärimees käigu, millega nõuab hoopis ise linnalt sada tuhat eurot.
Tallinna vanalinnas asuva uhke maja omandas Põlvamaa tallu registreeritud sihtasutus, mille taga on kirju seltskond: eakas meestejuuksur, koristamisega raha teeniv seltskonnalõvi, finantsvabaduse poole püüdlev biotehnoloogiatöötaja ja jurist.
Ikka ja jälle kuuleme uudistest, kuidas mõni tundlikke isikuandmeid omav ettevõte satub küberrünnaku ohvriks. Tõsi, tihti ei olegi süüdi otseselt ettevõte ise, vaid hooletu on olnud hoopis mõni koostööpartner. Siiski tasub igal ettevõttel järele mõelda, kas neil on tehtud kõik selleks, et tagatud oleks vähemalt küberturvalisuse baastase. Sama tasub uurida ka koostööpartneritelt, rõhutab Telia küberturbeekspert Henri Vajak.