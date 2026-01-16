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Kohvik Kalamajas vajus pankrotti

“Ta oli sama rõõmus ja roosa nagu mina alguses,“ meenutas Monika Sori hiljutist kohtumist teise alustava pagariga. Kuid unistus oma kohvikust lõppes valusalt. Jaanuaris läks Kalamajas tegutsenud Mooni pagar pankrotti.
Vana-Kalamaja tänaval asuv Mooni Pagar sai tegutseda vähem kui kaks aastat.
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