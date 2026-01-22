Raadiohommikus: Euroopa otsustab, mida teha USAga

Saatejuht on Indrek Lepik, uudistetoimetaja Joonas-Hendrik Mägi.

Raadiopäev jätkub järgmiste saadetega:

11.00–12.00 “Äripäev eetris”. Saates "Äripäev eetris" keskendume seekord turbulentsele geopoliitikale. Vaatame, kuidas sel nädalal Šveitsis Davosi toimuvast Maailma majandusfoorumist on saanud suuresti Gröönimaa foorum ning pikaajaliste liitlaste tüli kiskumise ja siis jälle natuke leppimise foorum. Arutleme gröönlaste tulevikuväljavaadete üle ning kuidas mõjutab Ukraina käekäiku valgusvihu nihkumine Arktikasse. Eesti elus püüame aru saada, kellel on vaja maakondliku ühistranspordi piletireformi ning tervitame hoiu-laenuühistute senisele süsteemile hingekella löömist riigikogus.

Stuudios on ajakirjanikud Indrek Lepik ja Karl-Eduard Salumäe, saadet juhib Mari Mets.

13.00–14.00 “Läbilöök”.

Aasta alguses püüavad inimesed ikka tuua enda ellu muutuseid. Kannapööretest ja julgusest muutuseid teha räägime ka seekordse saatekülalisega. Külas on aasta investor, meelelahutaja ja nüüd ka kassitädi Katri Teller. Teller on varemgi rääkinud mõnest enda elu tõusust või mõõnast. Saates võtame lahti Telleri suurimad pöördepunktid ja räägime sellest, mis on olnud tema tõukejõuks näiteks hetkel, mil ta jäi ilma luksuslikust eluviisist või miks loobus ta kuuekohalise palganumbriga tööst Londonis, et teha Eestis podcasti. Saatejuht on Eget Velleste.

15.00–16.00 “Terviseuudised”. Seekordses saates kõlavad kaks ettekannet konverentsilt “Meditsiin 2026“. E-tervise professor ja Ida-Tallinna keskhaigla radioloog Peeter Ross selgitab, kuidas meditsiin muutub üha digiandmete põhisemaks ja mida saab teha tehisintellekti abil. Tartu Ülikooli rahvatervise kaasprofessor Taavi Tillmann juhib aga tähelepanu liigse tehnooptimismi riskidele ning rõhutab kriitilise hindamise vajalikkust.

Saadet toimetab Violetta Riidas.

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