Euroopa alustab kriisikohtumist teadmises, et Trump võib meelt muuta

Trump: täielik ligipääs, ilma ajalise piirangu või maksumuseta
Vestlus USA presidendi Donald Trumpi ja NATO peasekretäri Mark Rutte vahel keskendus üldisele julgeolekuolukorrale ega puudutanud territoriaalse suveräänsuse või USA sõjalise kohalolu suurendamist Gröönimaal.
USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et loobub oma ähvardusest kehtestada tollitariifid mitmele Euroopa riigile, viidates tema sõnul NATOga saavutatud uuele raamistikule Arktika julgeoleku küsimustes.
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.