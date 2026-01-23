Ametnik käis võõraste inimeste andmeid piilumas. Patendiamet algatas uurimise
Kui Anne märkas juhuslikult, et patendiamet on kümneid kordi kinnistusraamatust tema andmeid vaadanud, tundus asi kahtlane. Ta küsis ametilt, millest selline huvi ning näib, et kartused olid põhjendatud.
Korduvad andmelekked hakkavad kujunema normaalsuseks ning ilmselt on vaid aja küsimus, kui isikuandmetega seotud hüvitishagid saavad sama tavapäraseks nagu populaarsust kogunud nn laimuhagid. Eriti hoolsad peaksid sellest aastast olema kauplejad, kirjutab advokaadibüroo Cobalt advokaat Anna-Riin Brett.
Kui küberturvalisusest on saanud ettevõtete jaoks üha enesestmõistetavam asi, siis töötajate ohuteadlikkus on jätkuvalt üpris kesine. Selle probleemi lahendamine on aga lihtsam tööandjal kui töötajail endil, usub abivahendite keskuse ITAK tegevjuht Indrek Katušin.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.