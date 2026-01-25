Zelenskõi maandus hommikul Vilniuses

Pole mõtet solvuda, et Davosi majandusfoorumil peetud kõnes võttis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Euroopat kõvasti kritiseerida, sest kõik öeldu peab paika ja Ukraina jaoks võib selline avaldus olla kasulik, kõlas saates “Äripäev eetris”.
Eesti investorid märkisid üle kolmandiku võlakirjadest
Preses Nama Kvartālsi arendaja AS PN Project kaasas oma viimase tagatud võlakirjapakkumisega 3,5 miljonit eurot, ületades algse eesmärgi poole miljoni euroga. Kokku emiteeriti 3384 uut võlakirja, millest üle kolmandik märgiti Eesti investorite poolt.