Zelenskõi maandus hommikul Vilniuses

Pole mõtet solvuda, et Davosi majandusfoorumil peetud kõnes võttis Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi Euroopat kõvasti kritiseerida, sest kõik öeldu peab paika ja Ukraina jaoks võib selline avaldus olla kasulik, kõlas saates “Äripäev eetris”.